अपने ईयरबड्स को सुरक्षित और साफ कैसे रखें?

हम रोज स्मार्टफोन के साथ अपने ईयरबड्स का इस्तेमाल संगीत सुनने, कॉल करने या वीडियो देखने में करते हैं, लेकिन ये ईयरबड्स जल्दी ही धूल, पसीना और कान के मैल से गंदे हो जाते हैं। इससे आवाज कम साफ सुनाई देने लगती है और कान में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि इन्हें साफ करने के लिए महंगे उपकरण की जरूरत नहीं होती। कुछ आसान घरेलू तरीकों से इन्हें नया जैसा रखा जा सकता है।

#1 सिलिकॉन टिप्स और मेश स्क्रीन ऐसे करें साफ अगर आपके ईयरबड्स में हटाने योग्य सिलिकॉन टिप्स हैं, तो उन्हें गर्म, साबुन वाले पानी में 15-20 मिनट तक भिगो दें। फिर धीरे से रगड़कर साफ करें और सूखने दें ताकि उनमें नमी न रहे। मेश स्क्रीन में जमी गंदगी निकालने के लिए सूखे टूथब्रश का उपयोग करें। अगर जिद्दी मैल जमा है, तो रुई के फाहे को हल्के अल्कोहल में भिगोकर हल्के से साफ करें, ध्यान रहे ज्यादा जोर न लगाएं।

#2 ईयरबड्स के बाहरी हिस्से और चार्जिंग केस की सफाई ईयरबड्स के बाहरी हिस्से पर तेल और धूल जम जाती है, जिससे उनकी चमक कम हो जाती है। इसे माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछें और जरूरत हो तो हल्के अल्कोहल में भीगा कपड़ा इस्तेमाल करें। चार्जिंग केस को भी सूखे कपड़े से साफ करें और कोनों में रुई का फाहा लगाएं। अगर गंदगी ज्यादा हो तो हल्के अल्कोहल से साफ करें। ईयरबड्स को वापस केस में तभी रखें जब केस पूरी तरह सूख जाए।