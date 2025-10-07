अस्थमा इनहेलर्स को प्रदूषण फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया है (तस्वीर: फ्रीपिक)

5 लाख कारों के बराबर प्रदूषण फैला रहे अस्थमा इनहेलर, अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा

क्या है खबर?

अस्थमा और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इनहेलर्स से अमेरिका में हर साल 20 करोड़ किलोग्राम से अधिक कार्बन उत्सर्जन हुआ है। यह दावा एक अध्ययन के आधार किया है। यह सड़क पर चलने वाली लगभग 5.3 लाख पेट्रोल कारों के सालाना उत्सर्जन के बराबर है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों सहित अनुसंधान दल ने पाया कि मीटर्ड-डोज इनहेलर हाइड्रोफ्लोरोएल्केन प्रणोदक होते हैं और पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक एरोसोल छोड़ते हैं।