अस्थमा इनहेलर्स को प्रदूषण फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया है (तस्वीर: फ्रीपिक)

5 लाख कारों के बराबर प्रदूषण फैला रहे अस्थमा इनहेलर, अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 07, 2025
10:27 pm
क्या है खबर?

अस्थमा और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इनहेलर्स से अमेरिका में हर साल 20 करोड़ किलोग्राम से अधिक कार्बन उत्सर्जन हुआ है। यह दावा एक अध्ययन के आधार किया है। यह सड़क पर चलने वाली लगभग 5.3 लाख पेट्रोल कारों के सालाना उत्सर्जन के बराबर है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों सहित अनुसंधान दल ने पाया कि मीटर्ड-डोज इनहेलर हाइड्रोफ्लोरोएल्केन प्रणोदक होते हैं और पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक एरोसोल छोड़ते हैं।

अन्य इनहेलर 

जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन () में प्रकाशित अध्ययन में लिखा है, "अस्थमा और COPD के लिए स्वीकृत इनहेलर्स ने 2014-2024 तक अमेरिका में करीब 249 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन उत्पन्न किया, जिसमें से 98 फीसदी मीटर्ड-डोज इनहेलर्स से थे।" वैज्ञानिकों ने बताया कि ड्राई इनहेलर और सॉफ्ट पाउडर मिस्ट इनहेलर पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं, क्योंकि वे प्रणोदकों की आवश्यकता के बिना ही फेफड़ों तक दवा पहुंचाते हैं।

सुझाव 

वैज्ञानिकों ने दिया यह सुझाव 

UCLA के स्कूल ऑफ मेडिसिन में पल्मोनोलॉजिस्ट और स्वास्थ्य सेवा शोधकर्ता डॉ. विलियम फेल्डमैन ने कहा, "इनहेलर अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट में योगदान करते हैं, जिससे पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों से पीड़ित कई मरीजों को जोखिम होता है।" लेखकों ने कम कार्बन उत्सर्जन वाले इनहेलर लिखने की ओर बदलाव का आग्रह किया, जिससे पुरानी श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रबंधन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को कम करने में मदद मिल सकती है।