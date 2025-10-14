पहले सभी यूजर्स को अनलिमिटेड मुफ्त स्टोरेज मिलता था (तस्वीर: अनस्प्लैश)

5GB सीमा लागू होने से पहले अपनी स्नैपचैट मेमोरीज को मुफ्त में कैसे डाउनलोड करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:13 pm Oct 14, 202506:13 pm

क्या है खबर?

स्नैपचैट अब अपनी मेमोरीज में फोटो और वीडियो स्टोर करने के नियम बदल रही है। पहले सभी यूजर्स को अनलिमिटेड मुफ्त स्टोरेज मिलता था, लेकिन अब जिनके पास 5GB से ज्यादा डाटा सेव है, उन्हें अपनी पुरानी मेमोरीज रखने के लिए भुगतान करना होगा। कंपनी ने कहा कि यह कदम बढ़ते डाटा उपयोग और सर्वर खर्च को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि यूजर्स को बेहतर और स्थिर अनुभव मिल सके।