5GB सीमा लागू होने से पहले अपनी स्नैपचैट मेमोरीज को मुफ्त में कैसे डाउनलोड करें?
स्नैपचैट अब अपनी मेमोरीज में फोटो और वीडियो स्टोर करने के नियम बदल रही है। पहले सभी यूजर्स को अनलिमिटेड मुफ्त स्टोरेज मिलता था, लेकिन अब जिनके पास 5GB से ज्यादा डाटा सेव है, उन्हें अपनी पुरानी मेमोरीज रखने के लिए भुगतान करना होगा। कंपनी ने कहा कि यह कदम बढ़ते डाटा उपयोग और सर्वर खर्च को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि यूजर्स को बेहतर और स्थिर अनुभव मिल सके।
स्नैपचैट मेमोरीज सेव करने का तरीका
अगर कोई स्नैपचैट यूजर अपने पुराने स्नैप्स को मुफ्त में डाउनलोड करना चाहता है, तो उन्हें ऐप खोलकर फोटो आइकन पर टैप करना होगा। इसके बाद जिस स्नैप को सेव करना है, उसे दबाकर 'एक्सपोर्ट' पर क्लिक करें और अपने फोन या क्लाउड में सेव करें। यह तरीका आसान और मुफ्त है, जिससे लोग अपनी यादों को बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के भुगतान के बहुत आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं।
यूजर्स के लिए अन्य जानकारी और विकल्प
स्नैपचैट ने उन यूजर्स को 12 महीने का समय दिया है जो 5GB की फ्री सीमा पार कर चुके हैं। इस दौरान वे अपने स्नैप्स डाउनलोड कर सकते हैं या किसी पेड प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं। नए प्लान्स में 100GB, 250GB और 5TB तक की स्टोरेज दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव यूजर्स के अनुभव को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है।