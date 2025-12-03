विंडोज 11 में ब्लूटूथ से जुड़ी समस्या कैसे करें ठीक?

विंडोज 11 यूजर्स को कई बार ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे डिवाइस का पेयर न होना, आवाज का टूटना या अचानक कनेक्शन टूट जाना। सिस्टम अपडेट के बाद भी कई बार ब्लूटूथ गायब हो जाता है। ऐसी समस्याएं अक्सर पुराने ड्राइवर, बंद ब्लूटूथ सर्विस या डिवाइस की दिक्कतों की वजह से होती हैं। कुछ आसान तरीकों से इन परेशानियों को जल्दी ठीक किया जा सकता है।

#1 ब्लूटूथ स्टेटस करें चेक? किसी भी समस्या को ठीक करने से पहले यह जरुर सुनिश्चित करें कि आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ ऑन है। विंडोज 11 में इसे क्विक सेटिंग्स या सेटिंग्स ऐप में जाकर चेक किया जा सकता है। अगर आपका लैपटॉप फिजिकल ब्लूटूथ स्विच के साथ आता है, तो उसे भी ऑन रखना जरूरी है। अपने ब्लूटूथ डिवाइस को भी ऑन, चार्ज और कंप्यूटर के पास रखें, ताकि कनेक्शन आसानी से बन सके।

#2 ये सेटिंग्स बदलें अगर आपका ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट में दिखाई नहीं देता है, तो सेटिंग्स में जाकर ब्लूटूथ डिवाइस डिस्कवरी मोड को 'एडवांस्ड' पर सेट करें, जिससे सभी डिवाइस दिखाई दें। इसके बाद एयरप्लेन मोड बंद करें, ब्लूटूथ को एक बार बंद करके दोबारा ऑन करें और जरूरत पड़ने पर डिवाइस को हटाकर फिर से पेयर करें। विंडोज 11 में मौजूद ब्लूटूथ ट्रबलशूटर भी कई समस्याओं को अपने आप ठीक कर देता है।

