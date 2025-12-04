आपका जीमेल अकाउंट हो गया है हैक? जानिए कैसे लगाएं पता

आज जीमेल सिर्फ ईमेल भेजने के लिए नहीं, बल्कि बैंक अलर्ट, फोटो, डॉक्यूमेंट, पासवर्ड और कई जरूरी जानकारी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके अकाउंट में लॉगिन कर ले, तो आपकी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। कई बार यह एक्सेस बिना किसी चेतावनी के हो जाता है, इसलिए लॉगिन हिस्ट्री और डिवाइस एक्सेस को नियमित रूप से चेक करना बहुत जरूरी है।

एक्टिविटी जीमेल में हाल की एक्टिविटी कैसे चेक करें? जीमेल आपको यह देखने की सुविधा देता है कि आपका अकाउंट हाल में कहाँ और किस डिवाइस पर खोला गया। इसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर पर जीमेल खोलें और इनबॉक्स के नीचे दाईं तरफ 'लास्ट अकाउंट एक्टिविटी' में दिए गए 'डिटेल्स' पर क्लिक करें। वहां आपको ब्राउजर का नाम, IP एड्रेस और अनुमानित लोकेशन दिखेगी। अगर कोई ऐसी जगह या डिवाइस दिखे जिसे आप नहीं पहचानते, तो यह संदिग्ध एक्सेस का संकेत हो सकता है।

डिवाइस कौन-कौन से डिवाइस में अकाउंट है लॉगिन? अपने गूगल अकाउंट की सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाकर आप उन सभी डिवाइस की लिस्ट देख सकते हैं जो इस समय आपके अकाउंट से जुड़े हैं। इसके लिए 'मैनेज ऑल डिवाइसेज' पर जाएं और ध्यान से हर फोन, कंप्यूटर या टैबलेट को देखें। जिन डिवाइस को आप नहीं पहचानते या जिनका उपयोग अब नहीं करते, उन्हें तुरंत साइन आउट करें। यह कदम खास तौर पर तब जरूरी है जब आपने कभी किसी पब्लिक या शेयर्ड कंप्यूटर पर लॉगिन किया हो।

Advertisement