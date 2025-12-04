LOADING...
माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड बदलना आसान है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं आप? जानिए कैसे बदलें

लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 04, 2025
08:03 am
क्या है खबर?

अगर आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आउटलुक, वनड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट 365 जैसी जरूरी सेवाएं अचानक काम करना बंद कर देती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऐसे समय में पासवर्ड बदलने या रीसेट करने के बेहद आसान तरीके उपलब्ध कराती है, जिनका पालन हर कोई कर सकता है। कुछ आसान वेरिफिकेशन स्टेप पूरा करने के बाद आप फिर से अपने अकाउंट का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए तरीके आपको जल्दी लॉगिन करने में मदद करेंगे।

तरीका

पासवर्ड भूल गए हों तो कैसे रीसेट करें

सबसे पहले लॉगिन पेज पर 'फॉरगेट पासवर्ड?' पर टैप करें और अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज़रनेम डालें। माइक्रोसॉफ्ट आपकी पहचान की पुष्टि करने के लिए ईमेल या फोन नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, जिसे आपको सही तरीके से दर्ज करना होगा। जो विकल्प आपके पास उपलब्ध हो, उसका उपयोग करके कोड प्राप्त करें। कोड डालने के बाद आप आसानी से नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जिससे अकाउंट पर फिर से पूरा नियंत्रण मिलता है।

नया पासवर्ड

वेरिफिकेशन पूरा कर नया पासवर्ड सेट करें

कोड मिलने पर उसे दिए गए बॉक्स में टाइप करें और आगे बढ़ें। इसके बाद एक नया और मजबूत पासवर्ड बनाकर उसे कन्फर्म करें। ऐसा करते ही आपका पासवर्ड तुरंत रीसेट हो जाता है और माइक्रोसॉफ्ट की सभी सेवाओं का एक्सेस वापस मिल जाता है। अगर वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट की सहायता गाइड से समाधान देख सकते हैं। यह तरीका सुरक्षित है और अकाउंट की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देता है।

अन्य

पुराना पासवर्ड पता हो तो कैसे बदलें?

अगर आपको अपना मौजूदा पासवर्ड याद है, तो पहले account.microsoft.com पर साइन इन करें और सिक्योरिटी सेक्शन में जाकर 'चेंज पासवर्ड' चुनें। अब नया पासवर्ड टाइप करें और चाहें तो वह ऑप्शन भी चुनें जो हर 72 दिन में बदलने की याद दिलाता है, जिससे सुरक्षा बेहतर रहती है। आप चाहें तो टू-स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। अंत में सेव दबाते ही आपका पासवर्ड तुरंत अपडेट हो जाएगा।

