कैसे पता लगाएं सेकेंड हैंड फोन चोरी का तो नहीं? यह तरीका आएगा काम
सेकेंड हैंड फोन खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी होता है (तस्वीर: फ्रीपिक)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 13, 2025
05:45 pm
महंगे होते स्मार्टफोन के कारण सेकेंड हैंड डिवाइस खरीदने का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। जब बात प्रीमियम ब्रांड की आती है तो लोग नए के मुकाबले पुराना फोन लेना ज्यादा फायदे का सौदा समझते हैं। इस चक्कर में कभी-कभी ऐसा फोन आ जाता है, जो चोरी का होता है। यह आपको कानूनी पचड़े में डाल सकता है। ऐसे में जानते हैं कि खरीदने से पहले कैसे पता लगाएं आपका सेकेंड हैंड फोन चोरी का तो नहीं है।

सेकेंड हैंड फोन खरीदने से पहले उसका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबर जरूर जांच लें। IMEI हर फोन का 15 अंकों का एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे उसकी हिस्ट्री की जानकारी मिल सकती है। अगर, आपके पास फोन का बॉक्स है तो उस पर IMEI नंबर लिखा होता है। बॉक्स नहीं है तो अपने फोन के डायलर में *#06# टाइप करने पर स्क्रीन पर 15 अंकों का IMEI नंबर दिखाई देगा।

IMEI नंबर उपलब्ध होने के बाद आप अपने मेसेज ऐप में जाएं और नए मेसेज में KYM लिखकर स्पेस के बाद 15 अंकों वाला IMEI नंबर टाइप करें। अब इस मैसेज को 14422 नंबर पर भेज दें। कुछ ही पलों में आपको एक मेसेज मिलेगा, जिसमें बताया जाएगा कि फोन ब्लैकलिस्टेड है या नहीं। अगर, मैसेज में 'ब्लैकलिस्टेड' लिखा आता है तो फोन चोरी का है और इसे खरीदने से बचें। फोन सही है तो 'नोट ब्लैकलिस्टेड' जैसी जानकारी मिलेगी।