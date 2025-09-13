सेकेंड हैंड फोन खरीदने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी होता है (तस्वीर: फ्रीपिक)

कैसे पता लगाएं सेकेंड हैंड फोन चोरी का तो नहीं? यह तरीका आएगा काम

क्या है खबर?

महंगे होते स्मार्टफोन के कारण सेकेंड हैंड डिवाइस खरीदने का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। जब बात प्रीमियम ब्रांड की आती है तो लोग नए के मुकाबले पुराना फोन लेना ज्यादा फायदे का सौदा समझते हैं। इस चक्कर में कभी-कभी ऐसा फोन आ जाता है, जो चोरी का होता है। यह आपको कानूनी पचड़े में डाल सकता है। ऐसे में जानते हैं कि खरीदने से पहले कैसे पता लगाएं आपका सेकेंड हैंड फोन चोरी का तो नहीं है।