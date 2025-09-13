व्हाट्सऐप से कैसे डाउनलोड करें आधार कार्ड? जानिए यह आसान तरीका
क्या है खबर?
आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक बन गया है। चाहे बैंक सेवाओं का लाभ उठाना हो, नया सिम कार्ड लेना हो या सरकारी सेवाओं का उपयोग करना हो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। समस्या तब आती है, जब अचानक आधार की कॉपी की जरूरत पड़ जाए और आपके पास फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी न हो। आप व्हाट्सऐप से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका तरीका क्या है।
आवश्यकता
कैसे काम करेगा यह तरीका?
सरकार ने इस सेवा के लिए MyGov हेल्पडेस्क चैटबॉट लॉन्च किया है। यह चैटबॉट डिजिलॉकर से जुड़ा है, जहां से आधार और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें कोई सुरक्षा जोखिम नहीं है और दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। इस विकल्प का सबसे आसान फायदा यह है कि आपको UIDAI की वेबसाइट पर नहीं जाना होगा और बार-बार कैप्चा भरने का झंझट नहीं करना होगा।
तरीका
ऐसे डाउनलोड होगा आधार कार्ड
इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में MyGov हेल्पडेस्क का नंबर- +91-9013151515 सेव कर लें। अब व्हाट्सऐप में जाकर इस नंबर पर 'Hi' या 'Namaste' लिखकर भेजना होगा। आपको अलग-अलग सरकारी सेवाओं को ऐक्सेस करने का विकल्प दिखाया जाएगा। यहां आपको 'डिजिटल आधार डाउनलोड' ऑप्शन पर टैप करना होगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज कर इसे कंफर्म करना होगा। इसके बाद आधार कार्ड PDF की तरह डाउनलोड हो जाएगा।