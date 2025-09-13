व्हाट्सऐप से आधार कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा मिलती है

व्हाट्सऐप से कैसे डाउनलोड करें आधार कार्ड? जानिए यह आसान तरीका

क्या है खबर?

आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक बन गया है। चाहे बैंक सेवाओं का लाभ उठाना हो, नया सिम कार्ड लेना हो या सरकारी सेवाओं का उपयोग करना हो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। समस्या तब आती है, जब अचानक आधार की कॉपी की जरूरत पड़ जाए और आपके पास फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी न हो। आप व्हाट्सऐप से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका तरीका क्या है।