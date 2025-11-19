सरकार ने निःशुल्क AI प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है (तस्वीर: फ्रीपिक)

सरकार ने शुरू किया निःशुल्क AI प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, जानिए कैसे कराएं नामांकन

क्या है खबर?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत AI मिशन के तहत 'युवा AI फॉर ऑल' नामक एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बुनियादी समझ से लैस करना है। 4.5 घंटे का यह पाठ्यक्रम वास्तविक जीवन के भारतीय उदाहरणों के साथ सीखने को सरल और आकर्षक बनाता है। आप भी इस पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जानते हैं कैसे कराएं।