सरकार ने शुरू किया निःशुल्क AI प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, जानिए कैसे कराएं नामांकन
क्या है खबर?
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत AI मिशन के तहत 'युवा AI फॉर ऑल' नामक एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बुनियादी समझ से लैस करना है। 4.5 घंटे का यह पाठ्यक्रम वास्तविक जीवन के भारतीय उदाहरणों के साथ सीखने को सरल और आकर्षक बनाता है। आप भी इस पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जानते हैं कैसे कराएं।
पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम में मिलेगी ये जानकारी
यह पाठ्यक्रम 6 छोटे मॉड्यूल में विभाजित है, जिनमें विभिन्न विषय शामिल हैं। इनमें AI का परिचय, शिक्षा और कार्यस्थलों पर इसका प्रभाव, AI टूल्स का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग, देशभर में इसके एप्लिकेशन और इस क्षेत्र में भविष्य के अवसर शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम को फ्यूचरस्किल्स प्राइम और iGOT कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्सेस किया जा सकता है। यह आपको अपनी गति से, कभी भी, कहीं भी सीखने की सुविधा देता है।
नामांकन
पाठ्यक्रम के लिए ऐसे करा सकते हैं नामांकन
'युवा AI फॉर ऑल' कोर्स में दाखिला लेने के लिए फ्यूचरस्किल्स प्राइम और iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक लिंक पर जाएं और 'एनरोल' पर क्लिक करें। इसके बाद, आपको अपनी जीमेल ID या लिंक्डइन अकाउंट से लॉग-इन करना होगा। शिक्षा और व्यवसाय जैसी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के बाद आप इस ऑनलाइन AI कोर्स को शुरू कर सकते हैं। कोर्स को सफलता से पूरा करने के बाद भारत सरकार की ओर से आपको एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।