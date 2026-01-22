AI के हो रहे दुरुपयोग के बीच 2026 में अपनी ऑनलाइन सुरक्षा कैसे करें सुनिश्चित?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने से फोटो और वीडियो बनाने व बदलने के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। यह तकनीक कई काम आसान बनाती है, लेकिन इसके खतरे भी बढ़े हैं। खासकर महिलाओं के लिए यह चिंता का विषय बनती जा रही है। हाल के मामलों में देखा गया है कि AI टूल्स का गलत इस्तेमाल कर बिना सहमति के तस्वीरें बनाई जा रही हैं, जिससे निजता, सम्मान और मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ता है।

#1 AI से बदली गई तस्वीरों का खतरा AI की मदद से बनाई गई फर्जी तस्वीरें और डीपफेक किसी व्यक्ति की पहचान को गलत हालात में दिखा सकती हैं। महिलाएं अक्सर ऐसी तस्वीरों का शिकार बनती हैं, जिनका इस्तेमाल बदनाम करने या परेशान करने के लिए किया जाता है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती हैं। इससे भावनात्मक तनाव, सामाजिक नुकसान और छवि खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे रोकना कई बार मुश्किल हो जाता है।

#2 ऑनलाइन तस्वीरें सुरक्षित रखने के आसान तरीके ऑनलाइन तस्वीरें साझा करते समय हमेशा सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई तस्वीर नकली हो सकती है। सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स को सही रखें और केवल भरोसेमंद लोगों को ही कंटेंट दिखाएं। फोटो पर डिजिटल वॉटरमार्क लगाना मददगार हो सकता है। अनजान या आपत्तिजनक कंटेंट दिखने पर तुरंत प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। जरूरत पड़ने पर cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें और स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया जा सकता है।

