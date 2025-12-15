व्हाट्सऐप ने नया बिल्ट-इन ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च किया है

व्हाट्सऐप पर कोई मैसेज आसानी से कैसे ट्रांसलेट करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:55 pm Dec 15, 202507:55 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप ने यूजर्स के लिए एक नया बिल्ट-इन ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च किया है, जिससे अलग-अलग भाषाओं में चैट करना आसान हो गया है। यह फीचर थर्ड पार्टी ऐप के बिना काम करता है और एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। इंटरनेशनल दोस्तों, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स या विदेश यात्रा के दौरान यह टूल काफी काम का है। व्हाट्सऐप के इसी ऐप के अंदर मैसेज ट्रांसलेट होने से बातचीत तेज, आसान और ज्यादा समझने योग्य बन जाती है।