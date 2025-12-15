व्हाट्सऐप पर कोई मैसेज आसानी से कैसे ट्रांसलेट करें?
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप ने यूजर्स के लिए एक नया बिल्ट-इन ट्रांसलेशन फीचर लॉन्च किया है, जिससे अलग-अलग भाषाओं में चैट करना आसान हो गया है। यह फीचर थर्ड पार्टी ऐप के बिना काम करता है और एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। इंटरनेशनल दोस्तों, बिजनेस कॉन्टैक्ट्स या विदेश यात्रा के दौरान यह टूल काफी काम का है। व्हाट्सऐप के इसी ऐप के अंदर मैसेज ट्रांसलेट होने से बातचीत तेज, आसान और ज्यादा समझने योग्य बन जाती है।
तरीका
मैसेज ट्रांसलेट करने का तरीका
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सऐप का लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है। इसके बाद जिस चैट का मैसेज ट्रांसलेट करना है, उसे खोलें और मैसेज पर देर तक दबाएं। स्क्रीन पर दिखने वाले ऑप्शन में 'ट्रांसलेट' चुनें। एंड्रॉयड में यह 3 डॉट वाले मेनू में मिलेगा, जबकि iOS में कॉन्टेक्स्ट मेनू में यह मौजूद है। ट्रांसलेट किया गया मैसेज तुरंत ओरिजिनल टेक्स्ट के नीचे दिखने लगेगा।
ऑटो ट्रांसलेशन
ऑटो ट्रांसलेशन का उपयोग
व्हाट्सऐप एंड्रॉयड यूजर्स को पूरी चैट के लिए ऑटो ट्रांसलेशन चालू करने का विकल्प भी देता है। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर चैट्स और फिर ट्रांसलेशन ऑप्शन चुनना होता है। यहां भाषा सेट करने के बाद उस चैट के सभी मैसेज अपने आप ट्रांसलेट हो जाएंगे। यह फीचर ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल बिजनेस करने वालों के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि इससे भाषा की परेशानी काफी हद तक कम हो जाती है।