व्हाट्सऐप के iOS वर्जन में सत्यापित इंस्टाग्राम लिंक जोड़ने का फीचर दिया जाएगा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप iOS वर्जन में मिलेगी सत्यापित इंस्टाग्राम लिंक जोड़ने की सुविधा, क्या होगा फायदा?

क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप बीटा एंड्रॉयड अपडेट में सत्यापित इंस्टाग्राम लिंक जोड़ने की क्षमता प्रदान करने के बाद अब iOS वर्जन में इस फीचर को पेश करने की योजना बना रहा है। यह फीचर अपडेट 25.25.10.72 में टेस्टफ्लाइट बीटा प्रोग्राम के माध्यम से कुछ बीटा टेस्टर्स के अकाउंट में दिखाई दिया है। इस कदम का उद्देश्य जोड़े गए इंस्टाग्राम लिंक के स्वामित्व की पुष्टि करके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है।