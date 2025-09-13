व्हाट्सऐप iOS वर्जन में मिलेगी सत्यापित इंस्टाग्राम लिंक जोड़ने की सुविधा, क्या होगा फायदा? 

LOADING...
व्हाट्सऐप के iOS वर्जन में सत्यापित इंस्टाग्राम लिंक जोड़ने का फीचर दिया जाएगा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

Sep 13, 2025
04:05 pm
क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप बीटा एंड्रॉयड अपडेट में सत्यापित इंस्टाग्राम लिंक जोड़ने की क्षमता प्रदान करने के बाद अब iOS वर्जन में इस फीचर को पेश करने की योजना बना रहा है। यह फीचर अपडेट 25.25.10.72 में टेस्टफ्लाइट बीटा प्रोग्राम के माध्यम से कुछ बीटा टेस्टर्स के अकाउंट में दिखाई दिया है। इस कदम का उद्देश्य जोड़े गए इंस्टाग्राम लिंक के स्वामित्व की पुष्टि करके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है।

तरीका 

कैसे काम करेगा यह फीचर?

Wabetainfo की रिपोर्ट के अनुसार, इस नए फीचर से यूजर्स यह पुष्टि कर सकते हैं कि उनकी व्हाट्सऐप प्रोफाइल में जोड़ा गया इंस्टाग्राम लिंक असली है और उनका ही है। सत्यापित होने के बाद प्रोफाइल पर इंस्टाग्राम आइकन और हैंडल दिखाई देते हैं, जो प्रामाणिकता का संकेत देते हैं। असत्यापित लिंक एक सामान्य लिंक आइकन के साथ प्रदर्शित होते हैं। इस तरह, इसका लक्ष्य iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर एक समान अनुभव प्रदान करना है।

फायदा 

क्या होगा इस फीचर का फायदा?

इंस्टाग्राम लिंक की सत्यापन प्रक्रिया अकाउंट सेंटर के माध्यम से एक्सेस की जा सकती है। जिन यूजर्स के पास पहले से ही इंस्टाग्राम लिंक है, वे ऐप सेटिंग्स के माध्यम से इसे सत्यापित कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक लिंक नहीं जोड़ा है, वे सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सीधे ऐसा कर सकते हैं। यह सुविधा उनके लिए उपयोगी है, जो यह दिखाना चाहते हैं कि उनके व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम अकाउंट एक ही व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।