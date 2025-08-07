बैकग्राउंड ऐप्स बनाते हैं स्मार्टफोन को धीमा, जानें कैसे बेहतर करें प्रदर्शन 

अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका स्मार्टफोन धीरे-धीरे धीमा हो जाता है। इसकी बड़ी वजह बैकग्राउंड में चल रहे ढेर सारे ऐप्स होते हैं, जो फोन की प्रोसेसिंग पावर और बैटरी को बर्बाद करते हैं। हालांकि, अगर आप ऐप्स की एक्टिविटी को समझदारी से मैनेज करें, तो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और स्पीड दोनों बेहतर हो सकती हैं। इसके लिए सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स को अपनाने की जरूरत होती है, जिससे आपका डिवाइस स्मूद चलेगा।

#1 अनावश्यक अनुमतियां बंद करें और बैटरी सेटिंग्स अपनाएं कई बार ऐप्स जरूरत से ज्यादा अनुमतियां मांगते हैं, जो उन्हें बैकग्राउंड में एक्टिव बनाए रखती हैं। इन अनावश्यक अनुमतियों को बंद करने से ऐप्स की बैकग्राउंड गतिविधियां रुकती हैं और फोन तेज चलता है। इसके साथ ही, ज्यादातर स्मार्टफोन में बिल्ट-इन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स भी होते हैं। इनका इस्तेमाल करके कम इस्तेमाल होने वाले ऐप्स की पावर खपत को कम किया जा सकता है, जिससे डिवाइस ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करता है।

#2 सिस्टम और ऐप अपडेट अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन स्लो न हो, तो समय-समय पर ऐप्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। अपडेट से न केवल बग्स ठीक होते हैं, बल्कि फोन की स्पीड और सिक्योरिटी भी बेहतर होती है। इसके अलावा, अलग-अलग ऐप इस्तेमाल करते वक्त जो कैश जमा होता है, वह भी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। इस डाटा को समय-समय पर क्लीन करने से स्टोरेज खाली होता है और फोन स्मूद चलता है।