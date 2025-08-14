LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / AI की मदद से कैसे बनाएं स्वतंत्रता दिवस के खास व्हाट्सऐप स्टिकर? 
AI की मदद से कैसे बनाएं स्वतंत्रता दिवस के खास व्हाट्सऐप स्टिकर? 
AI से बना सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के खास व्हाट्सऐप स्टिकर

AI की मदद से कैसे बनाएं स्वतंत्रता दिवस के खास व्हाट्सऐप स्टिकर? 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 14, 2025
09:41 pm
क्या है खबर?

कल (15 अगस्त) भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से मनाएगा। इस मौके पर लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर देशभक्ति का जश्न मनाते हैं। अब, तकनीक ने इसे और खास बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से आप अपनी या किसी खास फोटो को एक सुंदर और अनोखे स्टिकर में बदल सकते हैं, जिसे व्हाट्सऐप और अन्य मैसेजिंग ऐप पर दोस्तों व परिवार को भेजकर शुभकामनाएं दी जा सकती हैं।

#1

फोटो चुनें और AI चैटबॉट का इस्तेमाल करें

सबसे पहले, अपने स्टिकर के लिए कोई खास फोटो चुनें, जैसे आपकी या किसी यादगार पल की तस्वीर और फिर इसे किसी AI चैटबॉट जैसे ChatGPT या ग्रोक पर अपलोड करें। आप चाहें तो चैटबॉट को अपनी फोटो को किसी खास आर्ट स्टाइल, जैसे घिबली शैली, में बदलने के लिए कह सकते हैं। इससे फोटो आकर्षक और अलग दिखेगी, साथ ही किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी कम हो जाएगी।

#2

मैसेज लिखें और फोटो सेव करें

जब फोटो बनकर तैयार हो जाए, तो चैटबॉट से इसमें एक छोटा और प्यारा मैसेज जोड़ने को कहें, जैसे 'स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं' या कोई अपना खास टेक्स्ट। मैसेज जुड़ने के बाद फोटो डाउनलोड करें और अपने फोन की गैलरी में सेव कर लें। इस तरह आपके पास एक यूनिक और खास AI से बनी फोटो होगी, जो स्टिकर बनाने के लिए तैयार है और सबको अलग, खास और यादगार लगेगी।

#3

व्हाट्सऐप में स्टिकर बनाएं और शेयर करें

अब व्हाट्सऐप खोलें और स्टिकर सेक्शन में जाकर 'क्रिएट' विकल्प चुनें और AI से तैयार की गई फोटो अपलोड करें। इसके बाद व्हाट्सऐप इसे स्टिकर में बदल देगी और आप इस स्टिकर को अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप चैट में आसानी से भेज सकते हैं। इस तरीके से आप देशभक्ति को एक डिजिटल और रचनात्मक अंदाज में मना सकते हैं, जो यादगार, मजेदार और सभी के लिए खास अनुभव बन जाएगा।