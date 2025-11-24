व्हाट्सऐप पर किसी वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कैसे बदलें? यहां जानिए आसान तरीका

व्हाट्सऐप पर किसी वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में बदल सकते हैं

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:21 am Nov 24, 202509:21 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप यूजर्स के उपयोग को आसान बनाने के लिए प्लेटफॉर्म लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा है। इन्हीं में वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर भी शामिल है, जो किसी भी ऑडियो मैसेज को लिखे हुए टेक्स्ट में बदल देता है। यह फीचर उन हालात में बेहद मदद करता है जब आसपास शोर हो या फोन पर आवाज सुनना संभव न हो। ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरह यूजर के फोन में ही होता है, जिससे प्राइवेसी सुरक्षित रहती है।