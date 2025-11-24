LOADING...
व्हाट्सऐप पर किसी वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कैसे बदलें? यहां जानिए आसान तरीका
लेखन बिश्वजीत कुमार
Nov 24, 2025
09:21 am
क्या है खबर?

व्हाट्सऐप यूजर्स के उपयोग को आसान बनाने के लिए प्लेटफॉर्म लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा है। इन्हीं में वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट फीचर भी शामिल है, जो किसी भी ऑडियो मैसेज को लिखे हुए टेक्स्ट में बदल देता है। यह फीचर उन हालात में बेहद मदद करता है जब आसपास शोर हो या फोन पर आवाज सुनना संभव न हो। ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरह यूजर के फोन में ही होता है, जिससे प्राइवेसी सुरक्षित रहती है।

तरीका

फीचर कैसे चालू करें और कैसे काम करता है? 

इस फीचर को चालू करने के लिए व्हाट्सऐप 'सेटिंग्स' में जाकर 'चैट्स सेक्शन' खोलें और 'वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट' विकल्प को ऑन करें। इसके बाद आप यहां अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं, जिसे बाद में कभी भी बदला जा सकता है। किसी वॉइस मैसेज को ट्रांसक्राइब करने के लिए उसे टैप करके दबाए रखें और ट्रांसक्राइब पर क्लिक करें। कुछ सेकंड बाद टेक्स्ट मैसेज के नीचे दिखाई देता है।

सीमाएं

सीमाएं, समस्याएं और प्राइवेसी

कभी-कभी ट्रांसक्रिप्ट इसलिए नहीं दिखता, क्योंकि चुनी गई भाषा मैसेज की भाषा से मेल नहीं खाती या फिर बैकग्राउंड शोर की वजह से शब्द पहचान में नहीं आते। कुछ भाषाएं अभी सपोर्ट में नहीं हैं, इसलिए भी दिक्कत आ सकती है। आईफोन में इस फीचर के लिए सिरी का चालू होना जरूरी है। व्हाट्सऐप का कहना है कि ट्रांसक्रिप्ट फोन में ही बनते हैं और पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं।