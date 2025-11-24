ऐपल iOS 27 में नए फीचर्स से ज्यादा प्रदर्शन और AI अपग्रेड पर देगी ध्यान

ऐपल अब अपने अगले iOS 27 अपडेट में बड़े फीचर्स जोड़ने के बजाय फोन के अनुभव को और बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस बार सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और प्रदर्शन को सुधारना चाहती है। इसका मतलब है कि सिस्टम और भी स्मूथ चलेगा, कम दिक्कतें आएंगी और फोन का रोज का इस्तेमाल पहले से आसान महसूस होगा। यह बदलाव लंबे समय के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

फोकस iOS 26 के बाद अब स्थिरता पर फोकस iOS 26 में बड़े डिजाइन बदलाव के बाद कई छोटे-छोटे AI फीचर्स उतने अच्छे नहीं रहे, इसलिए कंपनी अब पूरे अनुभव को सुधारना चाहती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजीनियरिंग टीमें सिस्टम में मौजूद कमियों को ढूंढकर उन्हें हटाने पर काम कर रही हैं। लक्ष्य है कि बग्स कम हों, स्पीड बेहतर हो और फोन बिना किसी परेशानी के चले। इसे मैक के पुराने स्नो लेपर्ड अपडेट जैसी रणनीति बताया गया है।

AI फीचर्स AI फीचर्स को और मजबूत करने की तैयारी ऐपल अब अपने AI फीचर्स को भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी एक नए AI वेब सर्च टूल पर काम कर रही है और ऐपल इंटेलिजेंस में बड़े सुधार करने की तैयारी में है। इसके साथ ही ऐपल कई और ऐप्स में भी AI सपोर्ट जोड़ना चाहता है, ताकि यूजर्स को ज्यादा स्मार्ट और आसान अनुभव मिल सके। आने वाले महीनों में इन बदलावों की झलक मिल सकती है।