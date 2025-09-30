एंथ्रोपिक ने क्लाउड सॉनेट 4.5 AI मॉडल किया लॉन्च, मिनटों में तैयार कर सकता है ऐप 

एंथ्रोपिक ने नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्लाउड सॉनेट 4.5 है। कंपनी के अनुसार, इस मॉडल ने अकेले 30 घंटे तक लगातार काम करते हुए स्लैक या टीम्स जैसे चैट ऐप का कोड तैयार किया और लगभग 11,000 पंक्तियों का कोड लिखा। इससे पहले उसका ओपस 4 मॉडल केवल 7 घंटे तक ही लगातार काम कर पाया था। यह नई उपलब्धि AI एजेंट और कोडिंग क्षेत्र में एंथ्रोपिक की बड़ी छलांग मानी जा रही है।

खासियतें मॉडल की मुख्य खासियतें क्लाउड सॉनेट 4.5 को वास्तविक दुनिया के एजेंट, कोडिंग और कंप्यूटर उपयोग के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल बताया जा रहा है। यह साइबर सुरक्षा, वित्तीय सेवाओं और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में तेज और सटीक काम करने में सक्षम है। पिछले साल की तुलना में यह ब्राउजर नेविगेट करने और कंप्यूटर का उपयोग करने में 3 गुना ज्यादा कुशल है। शुरुआती परीक्षकों ने बताया कि यह मॉडल लंबे और जटिल इंजीनियरिंग व शोध कार्यों में उपयोगी साबित हो रहा है।

फीचर डेवलपर्स के लिए नए फीचर कंपनी ने कहा कि यह मॉडल वर्चुअल मशीन, मेमोरी, संदर्भ प्रबंधन और मल्टी-एजेंट सपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस है। इन फीचर्स से डेवलपर्स अपने AI एजेंट आसानी से बना सकेंगे। एंथ्रोपिक का कहना है कि क्लाउड सॉनेट 4.5 उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को पैकेज करता है जो क्लाउड कोड को शक्ति देते हैं। इससे कोडिंग और कंप्यूटर पर लंबे समय तक चलने वाले टास्क अधिक तेज और व्यवस्थित तरीके से पूरे किए जा सकते हैं।