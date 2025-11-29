आईफोन में ChatGPT कैसे करें एक्टिव? यहां जानिए आसान तरीका
क्या है खबर?
ऐपल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए सीरी का सपोर्ट मिलता है। कंपनी आपको साइड बटन पर सिरी को बदलने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन आईफोन 15 प्रो सीरीज और नए डिवाइस के मालिक के पास एक आसान समाधान है। म्यूट स्विच की जगह लेने वाले एक्शन बटन को ChatGPT के वॉइस मोड को एक्टिव करने के लिए फिर से असाइन किया जा सकता है। आइये जानते हैं आईफोन में OpenAI का मॉडल एक्टिव करने का क्या तरीका है।
सुविधा
टेक्स्ट और वाॅयस चैट की मिलेगी सुविधा
शुरुआत करने के लिए आपको बस ऐप स्टोर से फ्री ChatGPT ऐप चाहिए। साइन-इन करने के बाद ऐप टेक्स्ट और वॉयस दोनों तरह की चैट की सुविधा देता है। तरकीब यह है कि वॉयस मोड को सीधे एक्शन बटन पर सेट कर दिया जाए, ताकि आप ऐप में नेविगेट किए बिना या स्क्रीन पर कुछ भी टैप किए बिना तुरंत बातचीत शुरू कर सकें। हाल ही में हुए ChatGPT अपडेट ने इसे और भी आसान बना दिया है।
तरीका
इस तरह से करें एक्टिव
सबसे पहले अपने आईफोन पर ChatGPT ऐप इंस्टॉल करने के बाद साइन-इन करें या नया अकाउंट बनाएं और सेटिंग्स ऐप खोलें। इसमें जाकर एक्शन बटन पर टैप करने के बाद कंट्रोल्स पर स्वाइप करें। अब अपने मौजूदा कंट्रोल के बगल में दिए गए शेवरॉन पर टैप करें और ChatGPT खोजें। इसमें Open ChatGPT वॉयस चुनें। वॉयस चैट शुरू करने के लिए एक्शन बटन को देर तक दबाएं। प्रॉम्प्ट देने के लिए माइक्रोफोन का एक्सेस दें।