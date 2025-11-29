आईफोन में ChatGPT को वन-क्लिक में एक्टिव कर सकते हैं

आईफोन में ChatGPT कैसे करें एक्टिव? यहां जानिए आसान तरीका

क्या है खबर?

ऐपल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए सीरी का सपोर्ट मिलता है। कंपनी आपको साइड बटन पर सिरी को बदलने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन आईफोन 15 प्रो सीरीज और नए डिवाइस के मालिक के पास एक आसान समाधान है। म्यूट स्विच की जगह लेने वाले एक्शन बटन को ChatGPT के वॉइस मोड को एक्टिव करने के लिए फिर से असाइन किया जा सकता है। आइये जानते हैं आईफोन में OpenAI का मॉडल एक्टिव करने का क्या तरीका है।