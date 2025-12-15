गूगल का एक्सप्रेसिव कॉलिंग फीचर कैसे करता है काम? बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट शुरू
क्या है खबर?
गूगल ने अपने फोन ऐप के लिए कॉल करने वाले डू नॉट डिस्टर्ब (DND) मोड को बायपास करने के लिए नया 'एक्सप्रेसिव कॉलिंग' फीचर बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट करना शुरू कर दिया है। यह फीचर विजुअल और हैप्टिक फीडबैक के साथ जरूरी कॉल को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से डू नॉट डिस्टर्ब मोड चालू होने के बाद भी यूजर को जरूरी कॉल के लिए ध्यान आकर्षित किया जाएगा।
तरीका
ऐसे काम करेगा यह फीचर
बीटा यूजर्स फोन सेटिंग्स में सामान्य में जाकर नीचे स्क्रोल करके एक्सप्रेसिव कॉलिंग फीचर की जांच कर सकते हैं। कॉलिंग स्क्रीन पर सामान्य कंट्रोल के ऊपर 'मार्क कॉल एज अर्जेंट?' दिखाई देगा। इसमें जाकर 'नोटिफाई' पर टैप करना होगा। जब आप कोई अर्जेंट कॉल करते हैं तो जिसे आप कॉल कर रहे हैं उसकी स्क्रीन पर 'यह अर्जेंट है!' अलर्ट के साथ एक चमकता हुआ सायरन इमोजी दिखाई देगा। कॉल नहीं उठाने पर हिस्ट्री में 'अर्जेंट' टैग भी दिखाई देगा।
डीप थिंक
जेमिनी में पेश किया डीप थिंक फीचर
इसके अलावा गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ऐप के भीतर जेमिनी 3 डीप थिंक को आधिकारिक तौर पर पेश किया। यह नया तर्क मोड AI अल्ट्रा प्लान के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। इसे कंपनी की अब तक की सबसे उन्नत AI थिंकिंग क्षमता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सुविधा को शुरू करने का लक्ष्य उन यूजर्स पर है, जो नियमित रूप से गणित, विज्ञान और तार्किक तर्क जैसे जटिल कार्यों से निपटते हैं।