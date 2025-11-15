गूगल जेमिनी की मदद से आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं

पढ़ाई में कैसे उपयोगी हो सकता है गूगल जेमिनी? जानिए इसके फायदे

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने हर काम आसान बना दिया है। फिर चाहे वीडियो बनाना हो या इमेज एडिटिंग करना हो। सारे काम फटाफट किए जा सकते हैं। यह आपको पढ़ाई में भी मददगार होता है। एक ऐसा ही AI टूल है गूगल जेमिनी, जिसे छात्रों को जटिल विषयों को समझने, तेजी से रिवीजन करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया है। आइये जानते हैं गूगल जेमिनी पढ़ाई में किस तरह से मददगार है।