एलन मस्क के ग्रोकिपीडिया को बताया समस्याग्रस्त, जानिए क्यों हो रही आलोचना
क्या है खबर?
विकिपीडिया को टक्कर में लाया गया एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ग्रोकिपीडिया जानकारी देने के तरीके को लेकर आलोचनाओं का शिकार हो रहा है। एक अध्ययन में पाया गया है कि यह अक्सर संदिग्ध स्रोतों का इस्तेमाल करता है, खासकर राजनीतिक विषयों पर और उसने इन्फोवॉर्स जैसी साइट्स का भी हवाला दिया है, जो झूठे दावे फैलाने के लिए जानी जाती हैं। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कहा कि इससे AI-संचालित विश्वकोश की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो गया है।
संभावना
अविश्वसनीय स्रोतों के इस्तेमाल की संभावना
शोधकर्ताओं का कहना है कि विकिपीडिया की तुलना में ग्रोकिपीडिया पर अविश्वसनीय स्रोतों का इस्तेमाल करने की संभावना 3 गुना ज्यादा और ब्लैकलिस्टेड स्रोतों को शामिल करने की संभावना 13 गुना ज्यादा है। AFP की एक रिपोर्ट में कॉर्नेल टेक के शोधकर्ता हेरोल्ड ट्राइडमैन और एलेक्सियोस मंट्जर्लिस ने लिखा, "यह स्पष्ट है कि ग्रोकिपीडिया पर स्रोत संबंधी प्रतिबंध काफी हद तक हटा दिए गए हैं।" इस अध्ययन में ग्रोकिपीडिया के लाखों लेखों का विश्लेषण किया गया।
प्रतिक्रिया
xAI ने आलोचनाओं पर क्या कहा?
रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रोकिपीडिया स्रोतों का हवाला उनकी विश्वसनीयता की पुष्टि किए बिना देता है। इन आलोचनाओं के बावजूद एलन मस्क इसे 'एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका' के रूप में दोबारा ब्रांडिंग करने की योजना बना रहे हैं, वहीं xAI ने आलोचना को झूठ कहकर टाल दिया है। AI स्टार्टअप ने पिछले महीने विकिपीडिया से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ग्रोकिपीडिया लॉन्च किया था। विकिपीडिया एक क्राउडसोर्स्ड सूचना भंडार है, जिसे इंसानों ने लिखा है।