ग्रोकिपीडिया की अविश्वसनीय स्रोतों से जानकारी देने पर आलोचना की जा रही है (तस्वीर: एक्स/@RealGeorgeFree)

एलन मस्क के ग्रोकिपीडिया को बताया समस्याग्रस्त, जानिए क्यों हो रही आलोचना

क्या है खबर?

विकिपीडिया को टक्कर में लाया गया एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ग्रोकिपीडिया जानकारी देने के तरीके को लेकर आलोचनाओं का शिकार हो रहा है। एक अध्ययन में पाया गया है कि यह अक्सर संदिग्ध स्रोतों का इस्तेमाल करता है, खासकर राजनीतिक विषयों पर और उसने इन्फोवॉर्स जैसी साइट्स का भी हवाला दिया है, जो झूठे दावे फैलाने के लिए जानी जाती हैं। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कहा कि इससे AI-संचालित विश्वकोश की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो गया है।