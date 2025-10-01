हार्वेस्ट मून दिखेगा इस महीने, जानिए कब और कैसे देखें दुर्लभ नजारा
क्या है खबर?
खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अक्टूबर का महीना काफी खास है। अगले हफ्ते 6 अक्टूबर को लोगों को आकाश में हार्वेस्ट मून का नजारा देखने को मिलेगा। यह शरद ऋतु की सुनहरी रोशनी और रात के आकाश को और भी सुंदर बना देता है। उत्तरी गोलार्ध में विशेष रूप से दिखाई देने वाला यह सुपरमून अपनी चांदी जैसी चमक और शांतिपूर्ण दृश्य से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है।
हार्वेस्ट मून
क्यों कहा जाता हार्वेस्ट मून?
हार्वेस्ट मून इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह शरद विषुव के समय सबसे पास दिखाई देता है, जब किसान अपनी फसल काटते हैं। यह चंद्रमा सूर्यास्त के बाद जल्दी उगता है, जिससे शाम को अतिरिक्त रोशनी मिलती थी और किसान खेतों में देर तक काम कर सकते थे। विभिन्न संस्कृतियों में इसे समृद्धि, कृतज्ञता और मानव-प्रकृति के गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि इस विशेष पूर्णिमा को हार्वेस्ट मून कहा जाता है।
तरीका
कब और कैसे देखें?
इस साल हार्वेस्ट मून 6 अक्टूबर को शाम 05:27 बजे से दिखाई देगा और 7 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 09:18 बजे तक रहेगा। इसे देखने के लिए पूर्व दिशा में खुला और साफ आकाश वाला स्थान चुनें। शहर की रोशनी से दूर अंधेरे क्षेत्रों में देखना बेहतर अनुभव देता है। दूरबीन या टेलीस्कोप से चंद्रमा की सतह और क्रेटर साफ दिखाई देंगे। साफ मौसम में यह अनुभव और भी जादुई और यादगार बन जाता है।