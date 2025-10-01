हार्वेस्ट मून दिखेगा इस महीने, जानिए कब और कैसे देखें दुर्लभ नजारा

हार्वेस्ट मून

क्यों कहा जाता हार्वेस्ट मून?

हार्वेस्ट मून इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह शरद विषुव के समय सबसे पास दिखाई देता है, जब किसान अपनी फसल काटते हैं। यह चंद्रमा सूर्यास्त के बाद जल्दी उगता है, जिससे शाम को अतिरिक्त रोशनी मिलती थी और किसान खेतों में देर तक काम कर सकते थे। विभिन्न संस्कृतियों में इसे समृद्धि, कृतज्ञता और मानव-प्रकृति के गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि इस विशेष पूर्णिमा को हार्वेस्ट मून कहा जाता है।