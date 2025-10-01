अमेजन ने फायर टीवी के लिए वेगा OS लॉन्च किया, जानिए इसकी खासियत
क्या है खबर?
अमेजन ने अपने फायर टीवी के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) लॉन्च किया है। इसका नाम 'वेगा OS' है, जिसकी शुरुआत फायर टीवी स्टिक 4K सेलेक्ट से हुई है। प्रमुख स्ट्रीमिंग ऐप्स सपोर्टेड हैं, लेकिन अब साइडलोडिंग संभव नहीं है क्योंकि यह एंड्रॉयड पर आधारित नहीं रहा। कंपनी के अनुसार, इसमें केवल अमेजन ऐप स्टोर के ऐप्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। अमेजन ने बताया कि वेगा OS परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतर और तेज है।
खासियत
वेगा OS की खासियत
अमेजन का कहना है कि फायर टीवी स्टिक 4K सेलेक्ट में वेगा OS काफी तेज और रिस्पॉन्सिव है। यह HDR10+ सपोर्ट और जल्दी लॉन्च होने वाले ऐप्स के साथ जीवंत 4K पिक्चर क्वालिटी देता है। डिवाइस आपके पसंदीदा स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ काम करता है। भविष्य में इसमें एक्स-बॉक्स गेमिंग, लूना और एलेक्सा+ सपोर्ट भी आने वाला है। वेगा OS कम-अंत हार्डवेयर में भी अच्छे प्रदर्शन का दावा करता है।
अन्य
अन्य बातें और सीमाएं
रिपोर्ट के अनुसार, अमेजन के फायर टीवी 4K सेलेक्ट में केवल 1GB रैम है, जो पिछली पीढ़ियों की तुलना में आधा है। इससे यह नया प्लेटफॉर्म हल्का लगता है, लेकिन इसमें ऐप्स को लेकर सवाल हैं। अमेजन ने कहा कि मुख्य स्ट्रीमिंग सेवाएं अभी भी वेगा OS पर काम करेंगी। एक्सबॉक्स, लूना और एलेक्सा+ समर्थन जल्द ही आएंगे। हालांकि, ये पहले से एंड्रॉयड-आधारित पुराने फायर टीवी डिवाइस पर उपलब्ध हैं।