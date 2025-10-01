अमेजन ने फायर टीवी के लिए वेगा OS लॉन्च किया

अमेजन ने फायर टीवी के लिए वेगा OS लॉन्च किया, जानिए इसकी खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:03 am Oct 01, 202510:03 am

क्या है खबर?

अमेजन ने अपने फायर टीवी के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) लॉन्च किया है। इसका नाम 'वेगा OS' है, जिसकी शुरुआत फायर टीवी स्टिक 4K सेलेक्ट से हुई है। प्रमुख स्ट्रीमिंग ऐप्स सपोर्टेड हैं, लेकिन अब साइडलोडिंग संभव नहीं है क्योंकि यह एंड्रॉयड पर आधारित नहीं रहा। कंपनी के अनुसार, इसमें केवल अमेजन ऐप स्टोर के ऐप्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। अमेजन ने बताया कि वेगा OS परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतर और तेज है।