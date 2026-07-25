HML बागान से अब ड्रोन की मदद से उठाएगी चाय की पत्तियां

यह ड्रोन प्रोजेक्ट HML की तरफ से की जा रही एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिससे उनके बागान ज्यादा स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक बन सकें।

कंपनी ने पहले से ही बैटरी से चलने वाले हार्वेस्टर, कामकाज को मैनेज करने के लिए डिजिटल टूल्स और फसलों की देखरेख के लिए कई और ड्रोन अपने बेड़े में शामिल किए हैं।

इन सभी कदमों से कंपनी को बेहतर दक्षता हासिल हुई है, कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल बना है और पर्यावरण पर भी इसका कम असर पड़ा है। इसके साथ ही, चाय की ताजगी और गुणवत्ता भी बरकरार है।