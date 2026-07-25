HML बागान से अब ड्रोन की मदद से उठाएगी चाय की पत्तियां
हैरिसंस मलयालम लिमिटेड (HML) ने हाल ही में मुन्नार के पास अपने लॉकहार्ट एस्टेट में एक पेलोड ड्रोन का सफल परीक्षण किया है।
इस ड्रोन का इस्तेमाल ताजी तोड़ी गई चाय की पत्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया गया। कंपनी ने यह परीक्षण अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी पार्टनर ट्रोपॉवर्क्स के साथ मिलकर किया है।
इस पहल का मुख्य मकसद चाय के पत्तों को तेजी से पहुंचाना और मानवीय श्रम को कम करना है। इन सफल ट्रायल्स के बाद HML अब नियमित रूप से ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।
बागानों को और स्मार्ट बनाने की योजना
यह ड्रोन प्रोजेक्ट HML की तरफ से की जा रही एक बड़ी पहल का हिस्सा है, जिससे उनके बागान ज्यादा स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक बन सकें।
कंपनी ने पहले से ही बैटरी से चलने वाले हार्वेस्टर, कामकाज को मैनेज करने के लिए डिजिटल टूल्स और फसलों की देखरेख के लिए कई और ड्रोन अपने बेड़े में शामिल किए हैं।
इन सभी कदमों से कंपनी को बेहतर दक्षता हासिल हुई है, कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कामकाजी माहौल बना है और पर्यावरण पर भी इसका कम असर पड़ा है। इसके साथ ही, चाय की ताजगी और गुणवत्ता भी बरकरार है।