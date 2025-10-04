हैकर्स ने डिस्कॉर्ड के कई यूजर्स की जानकारी चुरा ली है (तस्वीर: एक्स/@HYPERMYSTx)

डिस्कॉर्ड के यूजर्स की निजी जानकारी हुई लीक, जानिए कैसे हुआ संभव

क्या है खबर?

हैकर्स ने संचार प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड के यूजर्स की निजी जानकारी चुरा ली है। इनमें उनके नाम, ईमेल ID और स्कैन की गई सरकारी फोटो ID शामिल हैं। कंपनी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि एक थर्ड-पार्टी कंज्यूमर सर्विस प्रदाता के डाटा में हैकर्स ने सेंधमारी की है। उन्होंने कंपनी के कज्यूमर सपोर्ट या ट्रस्ट और सुरक्षा टीमों के माध्यम से डिस्कॉर्ड से संपर्क करने वाले यूजर्स की जानकारी चुराई थी, जिसका लक्ष्य फिरौती वसूलना है।