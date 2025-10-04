डिस्कॉर्ड के यूजर्स की निजी जानकारी हुई लीक, जानिए कैसे हुआ संभव
क्या है खबर?
हैकर्स ने संचार प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड के यूजर्स की निजी जानकारी चुरा ली है। इनमें उनके नाम, ईमेल ID और स्कैन की गई सरकारी फोटो ID शामिल हैं। कंपनी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि एक थर्ड-पार्टी कंज्यूमर सर्विस प्रदाता के डाटा में हैकर्स ने सेंधमारी की है। उन्होंने कंपनी के कज्यूमर सपोर्ट या ट्रस्ट और सुरक्षा टीमों के माध्यम से डिस्कॉर्ड से संपर्क करने वाले यूजर्स की जानकारी चुराई थी, जिसका लक्ष्य फिरौती वसूलना है।
नुकसान
यूजर्स की कौन-कौनसी जानकारी हुई लीक?
कंपनी के अनुसार, शॉपिंग हिस्ट्री और क्रेडिट कार्ड नंबर के अंतिम 4 अंक जैसी बिलिंग जानकारी भी संभावित रूप से लीक हो गई थी। इसके अलावा, इस हैकिंग में यूजर्स के IP एड्रेस और कंज्यूमर सर्विस एजेंट्स के साथ आदान-प्रदान किए गए मैसेज का कंटेंट, उम्र सत्यापन के लिए दिए ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी लीक हो गए। इसमें पूरे क्रेडिट कार्ड नंबर, CVV कोड, निजी प्लेटफॉर्म मैसेज और अकाउंट के पासवर्ड जैसी जानकारी शामिल नहीं थी।
कंपनी सिस्टम
क्या कंपनी के सिस्टम में हुआ नुकसान?
इस घटना से डिस्कॉर्ड के मुख्य सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और अनधिकृत पहुंच कंपनी की सहायता टीमों द्वारा प्रबंधित डाटा तक ही सीमित थी। जैसे ही इस घटना का पता चला कंपनी ने आगे की अनधिकृत गतिविधि को रोकने के लिए तुरंत अपने सिस्टम तक थर्ड-पार्टी प्रदाता की पहुंच रद्द कर दी। कंपनी ने एक आंतरिक जांच शुरू कर दी है और एक प्रमुख कंप्यूटर फोरेंसिक फर्म को सहायता के लिए नियुक्त किया है।