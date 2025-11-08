गुरूग्राम में गूगल मैप पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की रियल-टाइम जानकारी मिलेगी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल मैप पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र का मिलेगा रियल-टाइप अलर्ट, जानिए कैसे करेगा काम

क्या है खबर?

गुरूग्राम में वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गूगल के सहयोग से गूगल मैप्स पर नया फीचर शुरू किया है। यह 129 शहरी सड़कों पर गति सीमा और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को प्रदर्शित करेगा। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार और बढ़ती घातक दुर्घटनाओं को कम करना है। अगले साल तक इस अलर्ट फीचर को 200 से ज्यादा सड़कों तक विस्तारित करने की मंशा है। आइये जानते हैं यह फीचर कैसे काम करता है।