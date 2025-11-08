गूगल मैप पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र का मिलेगा रियल-टाइप अलर्ट, जानिए कैसे करेगा काम
क्या है खबर?
गुरूग्राम में वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गूगल के सहयोग से गूगल मैप्स पर नया फीचर शुरू किया है। यह 129 शहरी सड़कों पर गति सीमा और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को प्रदर्शित करेगा। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार और बढ़ती घातक दुर्घटनाओं को कम करना है। अगले साल तक इस अलर्ट फीचर को 200 से ज्यादा सड़कों तक विस्तारित करने की मंशा है। आइये जानते हैं यह फीचर कैसे काम करता है।
तरीका
इस तरह काम करेगा यह फीचर
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा और उन सड़कों पर उच्च जोखिम वाले हिस्सों के बारे में रीयल-टाइम अलर्ट देना है, जहां वे यात्रा कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये अलर्ट भेजकर गूगल मैप ऐप एक तत्काल डिजिटल गाइड के रूप में कार्य करता है। इससे वाहन चालकों को सुरक्षित गति बनाए रखने और अचानक लेन बदलने से बचने के लिए प्रेरित किया जाता है।
आंकड़े
ये हैं सबसे अधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र
पुलिस आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष अब तक गुरूग्राम में सड़क दुर्घटनाओं में 345 मौतें और 580 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें यह भी उजागर हुआ कि NH-48, द्वारका एक्सप्रेसवे, सोहना रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सबसे अधिक दुर्घटना संभावित सड़कें हैं। इन इलाकों में जल्द ही GPS नेविगेशन ऐप्स पर वर्चुअल सावधानी चिह्न प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ-साथ पुलिस ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों, ड्रोन और डिजिटल चालान के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्रवाई करेगी।