सरकार ने IT अधिनियम के तहत रियल-मनी ऐप्स को बंद करने का आदेश दिया है (तस्वीर: एक्स/@newstok_ai)

रियल-मनी ऐप के खिलाफ IT अधिनियम के तहत कार्रवाई, नया कानून अभी नहीं हुआ प्रभावी

क्या है खबर?

भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के नए कानून के प्रभावी होने से पहले ही सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम का सहारा लेकर रियल-मनी ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय ने अपने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के माध्यम से 29 अगस्त को प्लेटफॉर्म्स को ऐप स्टोर से 6 रियल-मनी वाले गेमिंग ऐप हटाने का निर्देश दिया था।