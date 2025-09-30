साइबर अपराध 2023 में 31 फीसदी से ज्यादा बढ़े, NCRB की रिपोर्ट में खुलासा 

साइबर अपराध 2023 में 31 फीसदी से ज्यादा बढ़े, NCRB की रिपोर्ट में खुलासा
क्या है खबर?
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा क्राइम रिपोर्ट में 2023 में साइबर अपराध में 31.2 फीसदी की वृद्धि होने का दावा किया है। इनमें धोखाधड़ी, जबरन वसूली और यौन शोषण के मामले शामिल हैं। साइबर अपराधों की संख्या 2022 के 65,893 से बढ़कर 86,420 और अपराध दर 4.8 से बढ़कर 6.2 फीसदी हो गई। इनमें सबसे ज्यादा धोखाधड़ी के 69 फीसदी (59,526), यौन शोषण के 4.9 फीसदी (4,199) और जबरन वसूली के 3.8 फीसदी (3,326) मामले थे।
राज्य
साइबर अपराधों में यह राज्य सबसे आगे
NCRB के अनुसार, साइबर अपराधों की संख्या 2018 के 27,248 से 2019 में बढ़कर 44,735, 2020 में 50,035, 2021 में 52,974 और 2022 में 65,893 हो गई। आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 5 वर्षों में अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। कर्नाटक 21,889 मामलों के साथ सूची में शीर्ष पर रहा, जो 2022 में 12,556 और 2021 में 8,136 से काफी ज्यादा है। तेलंगाना 18,236 मामलों के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 10,794 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
आर्थिक अपराध
आर्थिक अपराधों में भी हुआ इजाफा
रिपोर्ट में साइबर अपराध के अलावा आर्थिक अपराधों में 6 फीसदी की वृद्धि पर भी प्रकाश डाला गया है। आंकड़ों के अनुसार, 2023 में देशभर में 2.04 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2022 में इनकी संख्या 1.93 लाख से ज्यादा थी। इनमें जालसाजी, धोखाधड़ी के सबसे अधिक 1.81 लाख मामले थे। इसके बाद 22,759 आपराधिक उल्लंघन के मामले और 661 कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर किए गए अपराध शामिल हैं।