साइबर अपराध 2023 में 31 फीसदी से ज्यादा बढ़े, NCRB की रिपोर्ट में खुलासा 

साइबर अपराधों में यह राज्य सबसे आगे

NCRB के अनुसार, साइबर अपराधों की संख्या 2018 के 27,248 से 2019 में बढ़कर 44,735, 2020 में 50,035, 2021 में 52,974 और 2022 में 65,893 हो गई। आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 5 वर्षों में अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। कर्नाटक 21,889 मामलों के साथ सूची में शीर्ष पर रहा, जो 2022 में 12,556 और 2021 में 8,136 से काफी ज्यादा है। तेलंगाना 18,236 मामलों के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 10,794 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।