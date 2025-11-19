क्या आप भी नहीं जानते PM किसान ऐप के ये 5 फायदे? आज ही करें डाउनलोड 

डिजिटल युग में कृषि क्षेत्र भी तकनीक से अछूता नहीं है। किसानों के कई काम आसान बनाने के लिए ऐप्स उपलब्ध कराए गए हैं। अगर, आप भी किसान हैं और डिजिटल रूप से सशक्त बनना चाहते हैं तो आपके फोन में PM किसान ऐप जरूर रखें। यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए मिलने वाली सहायता की जानकारी के साथ और भी कई सुविधाएं देती है। आइये जानते हैं PM किसान ऐप के जरिए क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

KYC घर बैठे पूरी करें KYC इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत फेस ऑथेंटिकेशन आधारित e-KYC है, जिसके जरिए किसान बिना OTP या फिंगरप्रिंट के सिर्फ अपने चेहरे की स्कैनिंग से KYC पूरा कर सकते हैं। उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए बेहद आसान सुविधा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि एक फोन से 100 किसानों की e-KYC की जा सकती है।

स्टेटस लाभार्थी और किस्त के स्टेटस की मिलती है जानकारी लाभार्थी स्टेटस और किस्त ट्रैकिंग: बेनिफिशियरी स्टेटस ट्रैकिंग के जरिए यह पता लगा सकते हैं कि PM किसान योजना में आपका नाम है या नहीं। यह योजना की किस्त कब आई, पेंडिंग है या प्रोसेस में, खाते में जमा हुई है या नहीं के बारे में बताती है। इससे बार-बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती। सही जानकारी: यह अन्य माध्यमों से मिलने वाली फेक और गलत जानकारी से भी बचाता है। यह सरकार की अधिकारिक जानकारी पहुंचाती है।