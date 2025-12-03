सरकार ने डिजिलॉकर में जोड़ा पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड, जानिए क्या होगा फायदा 

पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड को डिजिलॉकर से जोड़ा गया है

क्या है खबर?

अब आपको पासपोर्ट सत्यापन के दस्तावेज लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम डिजिलॉकर के माध्यम से किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने विदेश मंत्रालय (MEA) और राष्ट्रीय E-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) के सहयोग से लोगों को डिजिलॉकर के माध्यम से सीधे अपने पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड (PVR) तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। इससे अब आप सत्यापन रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रख सकते हैं और मोबाइल का कंप्यूटर पर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं।