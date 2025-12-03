सरकार ने डिजिलॉकर में जोड़ा पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड, जानिए क्या होगा फायदा 

सरकार ने डिजिलॉकर में जोड़ा पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
अब आपको पासपोर्ट सत्यापन के दस्तावेज लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम डिजिलॉकर के माध्यम से किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने विदेश मंत्रालय (MEA) और राष्ट्रीय E-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) के सहयोग से लोगों को डिजिलॉकर के माध्यम से सीधे अपने पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड (PVR) तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। इससे अब आप सत्यापन रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रख सकते हैं और मोबाइल का कंप्यूटर पर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं।
उद्देश्य
इसलिए जोड़ी गई यह सुविधा
PVR के जुड़ने से डिजिलॉकर यूजर अब अपने पासपोर्ट संबंधी सत्यापन विवरण सुरक्षित रूप से कभी भी और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा का उद्देश्य भौतिक प्रतियों पर निर्भरता को कम करना, दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करना और पासपोर्ट जारी करने और रिन्यू प्रक्रिया के सबसे आवश्यक चरणों में से एक को सरल बनाना है। डिजिलॉकर विभिन्न सरकारी दस्तावेजों- आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र, शैक्षणिक रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करता है।
फायदा
क्या होगा इससे फायदा?
जानकारी के अनुसार, यूजर अपने PVR को डिजिलॉकर के मोबाइल और वेब दोनों वर्जन पर एक्सेस कर सकते हैं। यह दस्तावेज डिजिटल रूप से जारी किया जाता है, इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और आवश्यकता पड़ने पर अधिकृत संस्थानों के साथ शेयर किया जा सकता है। यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन्हें नौकरी के आवेदन, वीजा प्रक्रिया, पुलिस सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं के लिए सत्यापन रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होता है।