गूगल एक नए फीचर पर काम कर रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल ला रहा AI ओवरव्यू में चैट मोड, नए फीचर की चल रही टेस्टिंग

क्या है खबर?

गूगल ने एक नए फीचर का परीक्षण शुरू कर दिया है, जो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ओवरव्यूज को सर्च में AI मोड के साथ जोड़ता है। इससे यूजर्स उनके सर्च परिणामों को लेकर एक संवादात्मक इंटरफेस में और सवाल करके गहन जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह बदलाव ऐसे समय किया जा रहा है, जब OpenAI ने 'कोड रेड' घोषित किया है, जिससे गूगल के 2 अरब AI ओवरव्यू यूजर्स को ChatGPT-शैली की बातचीत तक सीधी पहुंच मिल सकती है।