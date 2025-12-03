LOADING...
गूगल एक नए फीचर पर काम कर रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल ला रहा AI ओवरव्यू में चैट मोड, नए फीचर की चल रही टेस्टिंग 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 03, 2025
10:18 am
क्या है खबर?

गूगल ने एक नए फीचर का परीक्षण शुरू कर दिया है, जो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ओवरव्यूज को सर्च में AI मोड के साथ जोड़ता है। इससे यूजर्स उनके सर्च परिणामों को लेकर एक संवादात्मक इंटरफेस में और सवाल करके गहन जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह बदलाव ऐसे समय किया जा रहा है, जब OpenAI ने 'कोड रेड' घोषित किया है, जिससे गूगल के 2 अरब AI ओवरव्यू यूजर्स को ChatGPT-शैली की बातचीत तक सीधी पहुंच मिल सकती है।

फायदा 

सर्च और चैट दोनों का मिलेगा अनुभव 

गूगल इस परीक्षण के जरिए OpenAI के ChatGPT को कड़ी टक्कर देना चाहता है। इससे यूजर्स बिना टैब बदले या अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किए त्वरित खोज उत्तरों से पूर्ण संवादात्मक AI अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। यह परीक्षण उस मानसिक तनाव को दूर करता है, जो यूजर्स को संवादात्मक AI से जुड़ने से रोकता रहा है। अब सर्च और चैट के बीच चयन करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का मानना ​​है कि यूजर दोनों का अनुभव करना चाहते हैं।

असर 

ChatGPT पर मिलेगी बढ़त 

गूगल सर्च के उपाध्यक्ष रॉबी स्टीन ने एक्स पर लिखा, "आपको यह सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप अपना प्रश्न कहां या कैसे पूछें?" पहले यूजर अक्सर साधारण प्रश्नों से शुरुआत करते हैं और फिर गहराई में जाने की इच्छा रखते हैं। इसके लिए उन्हें मैनुअल रूप से AI मोड पर स्विच करना पड़ता था। यह ChatGPT के मॉडल पर सीधा प्रहार है, जहां यूजर्स को बातचीत शुरू करने के लिए जानबूझकर चैट इंटरफेस पर जाना पड़ता है।

