एंथ्रोपिक बेंगलुरु में कार्यालय के साथ भारत में देगी दस्तक, योजना का किया खुलासा 

एंथ्रोपिक ने 2026 की शुरुआत में बेंगलुरु में एक कार्यालय खोलने और भारत में जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम विकसित करने के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को माैका देने की योजना का खुलासा किया है। अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी ने कहा कि भारत उसके वैश्विक विस्तार और AI सुरक्षा मिशन में अहम भूमिका निभाएगा। जनरेटिव AI क्षेत्र में OpenAI की सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों में से इस कंपनी का बेंगलुरु कार्यालय भारत में पहला और टोक्यो के बाद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दूसरा होगा।

चयन कंपनी ने बताया कार्यालय के लिए क्यों चुना बेंगलुरु? भारत के दौरे पर आए एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डारियो अमोदेई ने कहा, "भारत अपनी तकनीकी प्रतिभा के पैमाने और AI के लाभों को पूरे समाज तक पहुंचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के कारण आकर्षक है।" बेंगलुरु में कार्यालय खोलने के पीछे के कारण का खुलासा करते हुए कंपनी ने कहा कि उसने इस शहर को इंजीनियरिंग प्रतिभाओं की प्रचुरता और भारत के उद्यम और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से निकटता के कारण चुना है।

तैयारी क्लाउड को भारतीय भाषाओं से सशक्त करने की तैयारी एंथ्रोपिक के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (CCO) पॉल स्मिथ ने कहा कि भारतीय उद्यम ऐसे AI मॉडल की तलाश में हैं, जिसमें उच्च प्रदर्शन के साथ-साथ सुरक्षा और विश्वसनीयता का भी मिश्रण हो। कंपनी के क्लाउड मॉडल भारतीय यूजर्स के लिए इसके API, अमेजन बेडरॉक और गूगल क्लाउड वर्टेक्स AI के माध्यम से पहले से ही उपलब्ध हैं। उसने अब भारतीय भाषाओं में क्लाउड की क्षमताओं को मजबूत करने की योजना भी बनाई है।