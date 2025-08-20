गूगल बच्चों की गोपनीयता उल्लंघन मामले में जुर्माना भरने को तैयार, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
दिग्गज टेक कंपनी गूगल एक सामूहिक मुकदमे का निपटरा करने के लिए 3 करोड़ डॉलर (करीब 260 करोड़ रुपये) का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है। यह मामला यूट्यूब पर बच्चों की निजता के उल्लंघन के आरोप से संबंधित है। इसमें आरोप लगाया गया है कि गूगल ने यूट्यूब वीडियो देखने वाले बच्चों का डाटा एकत्र किया है। उनके माता-पिता की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करके उसका उपयोग लक्षित विज्ञापन भेजने के लिए किया है।
आरोप
अभिभावकों ने लगाया यह आरोप
34 बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों ने गूगल पर आरोप लगाया है कि उसने 2019 के समझौते के बाद भी बच्चों की निजी जानकारी इकट्ठा की है। इसके साथ ही कंटेंट प्रदाताओं को कार्टून, नर्सरी राइम्स और अन्य सामग्री के जरिए बच्चों को लुभाने की अनुमति देकर दर्जनों राज्य कानूनों का उल्लंघन किया है। यह संभव है कि अमेरिका में 4.5 करोड़ लोग इस सामूहिक कार्रवाई से छोटे भुगतान प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं।
कानून
बच्चों की गोपनीयता को लेकर क्या है नियम?
कंपनी इस मामले का निपटारा करने को तो तैयार हो गई है, लेकिन आरोपों से इनकार किया है। इस प्रकार का डाटा संग्रह आम हो गया है, लेकिन लंबे समय से चले आ रहे बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता सुरक्षा अधिनियम (COPPA) के अनुसार, 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से डाटा एकत्र करना अवैध है। इस प्लेटफाॅर्म ने 2019 में इसी तरह के आरोपों का निपटारा करने के लिए 17 करोड़ डॉलर (1,487 करोड़ रुपये) का जुर्माना भरा था।