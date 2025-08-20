गूगल बच्चों की गोपनीयता उल्लंघन मामले का निपटारा करने के लिए जुर्माना देगी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल बच्चों की गोपनीयता उल्लंघन मामले में जुर्माना भरने को तैयार, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

दिग्गज टेक कंपनी गूगल एक सामूहिक मुकदमे का निपटरा करने के लिए 3 करोड़ डॉलर (करीब 260 करोड़ रुपये) का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है। यह मामला यूट्यूब पर बच्चों की निजता के उल्लंघन के आरोप से संबंधित है। इसमें आरोप लगाया गया है कि गूगल ने यूट्यूब वीडियो देखने वाले बच्चों का डाटा एकत्र किया है। उनके माता-पिता की सहमति के बिना उनकी व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करके उसका उपयोग लक्षित विज्ञापन भेजने के लिए किया है।