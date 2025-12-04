अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकेंगे लाइव समाचार, इस साल के अंत से शुरू होगी सेवा

अमेजन अब मनोरंजन से आगे बढ़कर समाचार के क्षेत्र में भी कदम रख रही है। कंपनी ने प्राइम वीडियो पर एक नया 24 घंटे चलने वाला न्यूज हब शुरू किया है, जहां ABC न्यूज लाइव, CBS न्यूज 24/7, CNN हेडलाइंस और NBC न्यूज नाउ जैसे बड़े चैनल बिल्कुल मुफ्त देखे जा सकते हैं। यह सुविधा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सिर्फ सामान्य प्राइम सदस्यता के साथ उपलब्ध होगी और दिसंबर के अंत तक सभी अमेरिकी यूजर्स तक पहुंच जाएगी।

नेविगेशन प्राइम वीडियो पर आसान नेविगेशन अमेजन का यह नया फीचर प्राइम वीडियो को एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म में बदलने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नया न्यूज टैब प्राइम वीडियो के मेन्यू में दिखता है और यूजर्स कुछ क्लिक में फिल्मों और शो से हटकर तुरंत लाइव ब्रेकिंग न्यूज देख सकते हैं। यह सेवा स्मार्ट टीवी, फायर स्टिक, मोबाइल और डेस्कटॉप जैसे हजारों डिवाइस पर आसानी से काम करेगी, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए न्यूज एक्सेस और भी सरल हो जाएगा।

लक्ष्य अमेजन का लक्ष्य क्या है? कंपनी ने बताया कि यह शुरुआत मात्र है और लक्ष्य साल के अंत तक 200 से ज्यादा न्यूज चैनल जोड़ने का है। इसमें लोकल रिपोर्टिंग, बिजनेस न्यूज, लाइव मौसम अपडेट और खेल से जुड़े कार्यक्रम भी शामिल होंगे। ब्लूमबर्ग टीवी+, फॉक्स वेदर, NBC स्पोर्ट्स नाउ और टेलीमुंडो अल दा जैसे चैनल भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। सफल होने पर यह सुविधा दूसरे देशों में भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे प्राइम वीडियो एक बड़ा न्यूज केंद्र बन सकता है।

