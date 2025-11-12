गूगल ने पिक्सल फोन के लिए जारी किया अपडेट, जानिए क्या मिलेंगे फीचर
क्या है खबर?
गूगल ने पिक्सल फोन के लिए नवंबर का सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है, जिसे 'पिक्सेल ड्रॉप' नाम दिया है। कंपनी ने मैसेज ऐप में एक रीमिक्स फीचर जोड़ा है, जिससे यूजर्स नैनो बनाना इमेज एडिटिंग मॉडल से किसी भी तस्वीर को नया रूप दे सकते हैं। इसके अलावा AI-संचालित नोटिफिकेशन सारांश के बारे में दावा किया है कि यह तेजी से विवरण खोजने में मदद करेगा और साथ ही चैट मैसेज में संभावित स्कैम के बारे में अलर्ट भी मिलेंगे।
रीमिक्स फीचर
रीमिक्स फीचर क्या करेगा काम?
एक ब्लॉग पोस्ट में गूगल ने पिक्सल स्मार्टफोन में आने वाले नए फीचर्स के बारे में विस्तार से बताया है। इनमें सबसे उल्लेखनीय फीचर गूगल मैसेजेज में रीमिक्स है। बताया गया है कि यह कंपनी के जेमिनी इमेज जेनरेशन और एडिटिंग मॉडल नैनो बनाना का इस्तेमाल करके सामान्य सेल्फी, पोर्ट्रेट या पालतू जानवरों की तस्वीरों को 3D एनिमेशन, एनीमे, स्केच जैसी कलात्मक शैलियों में बदल देता है। शेयर करने पर प्राप्तकर्ता इसे किसी भी कंपनी के फोन में देख सकेंगे।
बैटरी सेविंग
नए मोड से लंबी चलेगी बैटरी
इस अपडेट में गूगल मैप्स ऐप के लिए एक नया लो-पावर मोड पेश किया है, जो स्क्रीन को काला कर देगा और केवल जरूरी जानकारी दिखाएगा, जिसमें नेविगेशन रूट और अगले मोड का विवरण शामिल है। पिक्सल 10 सीरीज में मिलने वाले इस फीचर से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप बचा सकते हैं। फोन कॉल के लिए स्कैम डिटेक्शन और ऑन-डिवाइस स्पीच डिटेक्शन सुविधा को भारत, यूनाइटेड किंगडम (UK), आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी शुरू किया है।