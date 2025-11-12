गूगल ने पिक्सल फोन के लिए नवंबर का सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल ने पिक्सल फोन के लिए जारी किया अपडेट, जानिए क्या मिलेंगे फीचर

क्या है खबर?

गूगल ने पिक्सल फोन के लिए नवंबर का सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है, जिसे 'पिक्सेल ड्रॉप' नाम दिया है। कंपनी ने मैसेज ऐप में एक रीमिक्स फीचर जोड़ा है, जिससे यूजर्स नैनो बनाना इमेज एडिटिंग मॉडल से किसी भी तस्वीर को नया रूप दे सकते हैं। इसके अलावा AI-संचालित नोटिफिकेशन सारांश के बारे में दावा किया है कि यह तेजी से विवरण खोजने में मदद करेगा और साथ ही चैट मैसेज में संभावित स्कैम के बारे में अलर्ट भी मिलेंगे।