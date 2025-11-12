BGMI की नई अपडेट भारत में कब होगा जारी? जानिए क्या कुछ मिलेगा
क्या है खबर?
क्राफ्टन इंडिया ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) 4.1 अपडेट गुरुवार (13 नवंबर) को पूरे भारत में जारी करने की पुष्टि की है। इस अपडेट में एरंगेल पर विंटर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक फेस्टिव फ्रॉस्टी फनलैंड मोड, नया पेंगुइन टाउन हॉट ड्रॉप, नए गैजेट्स और मिथिक रिवॉर्ड्स से भरपूर A16 रॉयल पास शामिल है। यह रोलआउट एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए चरणबद्ध होगा। इस अपडेट का उद्देश्य दोनों डिवाइस पर खिलाड़ियों के लिए गेमिंग अनुभव को बढ़ाना है।
समय
सभी यूजर्स को कब मिलेगा अपडेट?
क्राफ्टन के अनुसार, BGMI 4.1 अपडेट का रोलआउट एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से शुरू होगा और शुरुआत में 30 फीसदी यूजर्स को यह अपडेट मिलेगा। इसके बाद सुबह 9:30 बजे तक यह 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा और सुबह 11:30 बजे तक 100 फीसदी को मिलने लगेगा। दूसरी तरफ iOS यूजर्स के लिए पूर्ण रोलआउट सुबह 9:30 बजे होगा, जबकि APK फाइल BGMI की आधिकारिक वेबसाइट पर दोपहर 12:30 बजे उपलब्ध होगी।
फीचर्स
ये किए गए हैं बदलाव
इस अपडेट में एरंगेल मैप में फ्रॉस्टी फनलैंड थीम भी शामिल की गई है। नए पेंगुइन टाउन एरिया में एक बड़ी पेंगुइन मूर्ति के अंदर लूट के क्रेट छिपे होंगे। गेमर फिश रॉकेट लॉन्चर, गतिशीलता और ट्रैप के लिए आइस गैजेट्स, हेल्थ और स्पीड बढ़ाने वाली ब्लू फिन टूना सिरिंज जैसे नए गैजेट्स आजमा सकते हैं। क्राफ्टन ने नॉकआउट होने के बाद भी सामान लूटने की क्षमता और चलते लूट ट्रकों के साथ बेहतर इंटरैक्शन जैसे सुधार भी जोड़े हैं।