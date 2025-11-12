BGMI 4.1 अपडेट कल पूरे भारत में जारी होगा (तस्वीर: इंस्टा/@battlegroundsmobilein_official)

BGMI की नई अपडेट भारत में कब होगा जारी? जानिए क्या कुछ मिलेगा

क्या है खबर?

क्राफ्टन इंडिया ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) 4.1 अपडेट गुरुवार (13 नवंबर) को पूरे भारत में जारी करने की पुष्टि की है। इस अपडेट में एरंगेल पर विंटर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक फेस्टिव फ्रॉस्टी फनलैंड मोड, नया पेंगुइन टाउन हॉट ड्रॉप, नए गैजेट्स और मिथिक रिवॉर्ड्स से भरपूर A16 रॉयल पास शामिल है। यह रोलआउट एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए चरणबद्ध होगा। इस अपडेट का उद्देश्य दोनों डिवाइस पर खिलाड़ियों के लिए गेमिंग अनुभव को बढ़ाना है।