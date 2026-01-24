LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / गूगल फोटोज के नए फीचर से मीम में बदल सकेंगे फोटो, जानिए कैसे करेगा काम
गूगल फोटोज के नए फीचर से मीम में बदल सकेंगे फोटो, जानिए कैसे करेगा काम
गूगल फोटोज में आप अपने फोटो से मीम बना सकेंगे

गूगल फोटोज के नए फीचर से मीम में बदल सकेंगे फोटो, जानिए कैसे करेगा काम

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 24, 2026
01:12 pm
क्या है खबर?

गूगल ने अपने फोटो ऐप में एक नया फीचर पेश किया है, जिससे यूजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके व्यक्तिगत मीम बना सकते हैं। मी मीम नामक टूल की मदद से आप फोटो टेम्पलेट और आपकी फोटो को मीम फॉर्मेट में बदलने के साथ उसमें कैप्शन जोड़ सकते हैं। यह नया फीचर सबसे पहले अमेरिका के यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। दिग्गज कंपनी ने अपनी फोटोज कम्यूनिटी साइट के जरिए इसकी औपचारिक घोषणा की है।

फोटो 

ऐसे फोटो में काम करता है यह फीचर 

गूगल के अनुसार, यह फीचर प्रायोगिक है। इसलिए, जेनरेट की गई इमेज मूल फोटो से पूरी तरह मेल नहीं खा सकती हैं। बेहतर परिणाम के लिए अच्छी रोशनी वाली, फोकस की हुई और सामने से ली गई फोटो अपलोड करने का सुझाव दिया है। यह फीचर सिर्फ फोटो को एक्सप्लोर करने और गूगल की जेमिनी AI तकनीक और नैनो बनाना के साथ प्रयोग करने का एक मजेदार तरीका है। ऐप में कार्टून या पेंटिंग बनाने की क्षमता भी है।

तरीका 

इस तरह से बना सकेंगे अपना मीम

मी मीम फीचर का इस्तेमाल करने के लिए गूगल फोटो यूजर को अपनी तस्वीर या अपना पोर्ट्रेट चुनना होगा और 'क्रिएट' या 'मीम' विकल्प पर टैप करना होगा। मीम बनाने के लिए एक टेंपलेट चुनना होगा या अपना खुद का टेंपलेट जोड़ना होगा। इसके बाद AI एक मीम इमेज तैयार करता है, जिसमें चुनी गई तस्वीर को टेंपलेट में शामिल किया जाता है और उसके ऊपर और नीचे क्लासिक मीम स्टाइल में टेक्स्ट लिखा जाता है।

Advertisement

उपलब्धता 

कहां उपलब्ध होगा यह फीचर?

गूगल ने स्पष्ट किया है कि मी मीम फीचर वैकल्पिक है और केवल यूजर्स द्वारा चुने गए फोटो पर ही काम करता है। यह यूजर की स्पष्ट पहल के बिना ऑटोमैटिक रूप से मीम नहीं बनाता है और उनके द्वारा शेयर/सेव तक फोटो तक ही सीमित रहता है। फीचर अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। इस कारण हो सकता है आपके ऐप में अभी न दिखे। उपलब्ध होने पर यह 'क्रिएट' टैब के नीचे दिखाई देगा।

Advertisement