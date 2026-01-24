गूगल फोटोज के नए फीचर से मीम में बदल सकेंगे फोटो, जानिए कैसे करेगा काम

गूगल ने अपने फोटो ऐप में एक नया फीचर पेश किया है, जिससे यूजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके व्यक्तिगत मीम बना सकते हैं। मी मीम नामक टूल की मदद से आप फोटो टेम्पलेट और आपकी फोटो को मीम फॉर्मेट में बदलने के साथ उसमें कैप्शन जोड़ सकते हैं। यह नया फीचर सबसे पहले अमेरिका के यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। दिग्गज कंपनी ने अपनी फोटोज कम्यूनिटी साइट के जरिए इसकी औपचारिक घोषणा की है।

फोटो ऐसे फोटो में काम करता है यह फीचर गूगल के अनुसार, यह फीचर प्रायोगिक है। इसलिए, जेनरेट की गई इमेज मूल फोटो से पूरी तरह मेल नहीं खा सकती हैं। बेहतर परिणाम के लिए अच्छी रोशनी वाली, फोकस की हुई और सामने से ली गई फोटो अपलोड करने का सुझाव दिया है। यह फीचर सिर्फ फोटो को एक्सप्लोर करने और गूगल की जेमिनी AI तकनीक और नैनो बनाना के साथ प्रयोग करने का एक मजेदार तरीका है। ऐप में कार्टून या पेंटिंग बनाने की क्षमता भी है।

तरीका इस तरह से बना सकेंगे अपना मीम मी मीम फीचर का इस्तेमाल करने के लिए गूगल फोटो यूजर को अपनी तस्वीर या अपना पोर्ट्रेट चुनना होगा और 'क्रिएट' या 'मीम' विकल्प पर टैप करना होगा। मीम बनाने के लिए एक टेंपलेट चुनना होगा या अपना खुद का टेंपलेट जोड़ना होगा। इसके बाद AI एक मीम इमेज तैयार करता है, जिसमें चुनी गई तस्वीर को टेंपलेट में शामिल किया जाता है और उसके ऊपर और नीचे क्लासिक मीम स्टाइल में टेक्स्ट लिखा जाता है।

Advertisement