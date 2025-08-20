गूगल पिक्सल 10 प्रो फोल्ड 8 इंच डिस्प्ले के साथ लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

गूगल ने आज (20 अगस्त) अपने मेड बाय गूगल इवेंट में गूगल पिक्सल 10 प्रो फोल्ड मॉडल को भी लॉन्च किया है। यह भारत में कंपनी का दूसरा फोल्डेबल फोन है, जो पिक्सल 10, पिक्सल 10 प्रो और पिक्सल 10 प्रो XL के साथ पेश किया गया। नया फोन सैमसंग और वीवो जैसे ब्रांड्स के फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को सीधी टक्कर देगा और इसमें ऑन-डिवाइस जेमिनी नैनो जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमताएं भी दी गई हैं।

फीचर्स हैंडसेट में है टेंसर G5 प्रोसेसर पिक्सल 10 प्रो फोल्ड बेहतर प्रदर्शन के लिए टेंसर G5 प्रोसेसर और सुरक्षा के लिए टाइटन M2 कोप्रोसेसर पर चलता है। यह 16GB रैम वैरिएंट और मूनस्टोन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इसमें 6.4 इंच का एक्टुआ OLED कवर डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 से 120 Hz है और ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक जाती है। फोन का मुख्य 8 इंच सुपर एक्टुआ फ्लेक्स डिस्प्ले डायनामिक रिफ्रेश रेट 1 से 120 Hz सपोर्ट करता है।

अन्य फीचर्स बैटरी और कैमरा सेटअप इस फोल्डेबल फोन में 5,015 mAh की बड़ी बैटरी है, जो 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15W तक की पिक्सलस्नैप वायरलेस चार्जिंग तकनीक को सपोर्ट करती है। कैमरा सेटअप में 48MP का मैक्रो प्राइमरी कैमरा, 10.5MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 10.8MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है। फोन में कवर और मुख्य डिस्प्ले पर 10MP का डुअल फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए बेहतर अनुभव प्रदान करता है।