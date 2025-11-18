गूगल ने लॉन्च किया अब तक का सबसे एडवांस जेमिनी 3.0 मॉडल, जानिए क्या है खासियत
क्या है खबर?
गूगल ने अपना अब तक का सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह AI विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह जटिल जानकारी को समझने में अत्याधुनिक तर्क क्षमता और अभूतपूर्व गहराई प्रदर्शित करता है। यह वैज्ञानिक तर्क, गणित, मल्टीमॉडल समझ और दीर्घकालिक एजेंटिक कार्यों पर केंद्रित है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई ने इसको मल्टीमॉडल समझ के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल घोषित किया।
फायदा
पिछले मॉडल्स से किस तरह बेहतर?
कंपनी के अनुसार, जेमिनी 3.0 अपनी उत्कृष्ट कोडिंग और एजेंटिक क्षमताओं के माध्यम से विचारों को मूर्त रूप देने में उत्कृष्ट है। यह हस्तलिखित नुस्खों का कई भाषाओं में अनुवाद और इंटरैक्टिव शैक्षणिक कंटेंट तैयार करने के साथ खेल प्रदर्शन वीडियो का विश्लेषण और जटिल संकेतों से वेब इंटरफेस बना सकता है। गूगल बताता है कि पिछले मॉडल्स के विपरीत यह रचनात्मक विचारों की सूक्ष्म बारीकियों को समझने और जटिल, बहुस्तरीय समस्याओं का विश्लेषण करने में उत्कृष्ट है।
फायदे
इन कार्यों में होगा उपयोगी
जेमिनी 3.0 के सबसे बड़े फायदे वैज्ञानिक ज्ञान (GPQA डायमंड), गणित प्रतियोगिताओं, एजेंटिक टूल के उपयोग, कोडिंग बेंचमार्क और दीर्घकालिक निर्णय लेने से जुड़े कार्यों में दिखाई देते हैं। यह मॉडल MMMU-प्रो और स्क्रीनस्पॉट-प्रो जैसे मल्टीमॉडल रीजनिंग बेंचमार्क में भी बड़े सुधार प्रदान करता है, जो इंटरैक्टिव और रीयल-टाइम उपयोग के मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव है। कंपनी का दावा है कि यह मॉडल किसी भी विचार को जीवंत कर सकता है, संदर्भ और उद्देश्य को तेजी से समझ सकता है।
संकेत
कम संकेतों में भी देगा सटीक परिणाम
सुंदर पिचई ने एक्स पोस्ट में कहा, "यह मल्टीमॉडल समझ के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है और हमारा अब तक का सबसे शक्तिशाली एजेंटिक और वाइब कोडिंग मॉडल है। जेमिनी 3 किसी भी विचार को जीवंत कर सकता है, संदर्भ और आशय को तेजी से समझ सकता है।" उन्होंने बताया कि इस मॉडल को सटीक परिणाम देने के लिए कम संकेत की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह यूजर के इरादे और संदर्भ की बेहतर व्याख्या करता है।
प्रदर्शन
बेंचमार्क पर ऐसा रहा है प्रदर्शन
हसबिस के अनुसार, नए मॉडल ने प्रमुख AI बेंचमार्क में उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं। यह LM एरेना लीडरबोर्ड में 1501 एलो के स्कोर के साथ शीर्ष पर है और चुनौतीपूर्ण परीक्षणों में PhD-लेबल तर्क क्षमता प्रदर्शित करता है। मॉडल ने ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम में 37.5 फीसदी और GPQA डायमंड में 91.9 फीसदी अंक प्राप्त किए। मल्टीमॉडल रीजनिंग में इसने MMMU-प्रो में 81 फीसदी और वीडियो-MMMU में 87.6 फीसदी और मैथएरेना एपेक्स में 23.4 फीसदी अंक हासिल किए।
उपलब्धता
कहां उपलब्ध होगा यह मॉडल?
यूजर्स के लिए जेमिनी 3.0 को सर्च में AI मोड और जेमिनी ऐप में उपलब्ध कराया गया है, जबकि डेवलपर्स इसे AI स्टूडियो और वर्टेक्स AI जैसे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। डेवलपर्स इसे कर्सर, गिटहब, जेटब्रेन्स और रेप्लिट जैसे थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म के जरिए भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा, गूगल ने जेमिनी 3 डीप थिंक भी पेश किया है। यह एक बेहतर रीजनिंग मोड है, जो रिलीज से पहले सुरक्षा परीक्षकों के लिए उपलब्ध है।