कैसे हो रहा योनो ऐप ब्लॉक स्कैम? नुकसान से बचना है तो रखें ये सावधानी 

तरीका इस तरह की जा रही धोखाधड़ी फेक मैसेज में SBI के नाम से लिखा होता है कि आपके योनो अकाउंट को आज रात से ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका आधार अपडेट नहीं है। इसके साथ ही मैसेज के नीचे एक APK फाइल भेजी जाती है, जिसका नाम 'SBI KYC Aadhaar Update.apk' होता है। ठग चाहते हैं कि यूजर इस फाइल को इंस्टॉल करें, जिससे उनका मोबाइल फोन हैक होकर बैंकिंग डाटा, पासवर्ड, OTP और UPI पिन तक खतरे में आ जाए।

नुकसान ये हो सकते हैं नुकसान इस तरह के फेक मैसेज साइबर अपराधियों की ओर से यूजर्स को फंसाने की सबसे आम ट्रिक है। ऐसे APK ऐप्स में आमतौर पर स्पाईवेयर, मैलवेयर या कीलॉगर होते हैं, जो आपके फोन से बैंकिंग पासवर्ड, UPI पिन, OTP, डेबिट/क्रेडिट कार्ड जानकारी, कॉन्टैक्ट्स और गैलरी से मीडिया सब कुछ चोरी कर सकते हैं। एक बार फोन हैक हो जाए तो स्कैमर्स आपके योनो अकाउंट से लेकर आपके पेटीएम, गूगलपे और UPI तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं।

ब्लॉक कब ब्लॉक होता है ऐप? योनो ऐप तब ही ब्लॉक होता है, जब आप खुद गलत पासवर्ड दर्ज करते हैं, समय पर KYC नहीं करने या अकाउंट में संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है, लेकिन आधार अपडेट न करने से ब्लॉक नहीं होता। आप KYC या आधार अपडेट नजदीकी SBI ब्रांच में जाकर, उसकी आधिकारिक वेबसाइट या योनो ऐप के सुरक्षित सेक्शन से कर सकते हैं। बैंक कभी भी APK इंस्टॉल करने, लिंक पर क्लिक करने या व्हाट्सऐप के जरिए कोई दस्तावेज भेजने को नहीं कहता।