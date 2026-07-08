गूगल ने पत्रकारों और शोधकर्ताओं के लिए पेश किया पिनपॉइंट AI टूल
गूगल ने हाल ही में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल 'पिनपॉइंट' पेश किया है। इसे खास तौर पर पत्रकारों और शोधकर्ताओं के लिए तैयार किया गया है, ताकि वे भारी मात्रा में जानकारी को आसानी से संभाल सकें। यह टूल एक साथ लगभग 2 लाख फाइल्स तक का डाटा प्रोसेस कर सकता है।
इसकी मदद से ऑडियो और वीडियो को टेक्स्ट में बदला जा सकता है, हाथ से लिखे नोट्स का सारांश तैयार किया जा सकता है, PDF और तस्वीरों को स्कैन किया जा सकता है और हर चीज को खोजने लायक बनाया जा सकता है। इसमें व्यक्तियों, स्थानों और संस्थाओं के लिए स्मार्ट टैग भी मिलते हैं, जिससे डाटा खोजना और उसमें से जानकारी निकालना बेहद आसान हो जाता है।
AI गवर्नेंस पर पहला ग्लोबल डायलॉग शुरू
संयुक्त राष्ट्र (UN) ने आज AI गवर्नेंस पर अपना पहला 'ग्लोबल डायलॉग' शुरू किया है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य यह है कि AI के उपयोग के लिए दुनियाभर में निष्पक्ष नियम बनाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह तकनीक कुछ ही नहीं, बल्कि सभी के लिए फायदेमंद हो।
इस दौरान, नेताओं ने देशों और विभिन्न उद्योगों के बीच सहयोग की अपील की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि AI के भविष्य को आकार देने में ग्लोबल साउथ की एक अहम आवाज होनी चाहिए। अब अगली चर्चाएं अगले साल न्यूयॉर्क में होंगी, जहां इन वैश्विक नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।