गूगल ने पत्रकारों और शोधकर्ताओं के लिए पेश किया पिनपॉइंट AI टूल टेक्नोलॉजी Jul 08, 2026

गूगल ने हाल ही में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल 'पिनपॉइंट' पेश किया है। इसे खास तौर पर पत्रकारों और शोधकर्ताओं के लिए तैयार किया गया है, ताकि वे भारी मात्रा में जानकारी को आसानी से संभाल सकें। यह टूल एक साथ लगभग 2 लाख फाइल्स तक का डाटा प्रोसेस कर सकता है।

इसकी मदद से ऑडियो और वीडियो को टेक्स्ट में बदला जा सकता है, हाथ से लिखे नोट्स का सारांश तैयार किया जा सकता है, PDF और तस्वीरों को स्कैन किया जा सकता है और हर चीज को खोजने लायक बनाया जा सकता है। इसमें व्यक्तियों, स्थानों और संस्थाओं के लिए स्मार्ट टैग भी मिलते हैं, जिससे डाटा खोजना और उसमें से जानकारी निकालना बेहद आसान हो जाता है।