गूगल बंद करने जा रही डार्क वेब रिपोर्ट फीचर, जानिए क्या है वजह 

जानकारी के अनुसार, 15 जनवरी, 2026 से यह टूल नए डार्क वेब उल्लंघनों की स्कैनिंग बंद कर देगा। एक महीने बाद 16 फरवरी को रिपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगी। डार्क वेब रिपोर्ट इसलिए शुरू की गई थी, ताकि यूजर्स को यह पता चल सके कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी- ईमेल ID या पासवर्ड डार्क वेब पर शेयर किए गए डाटा लीक में शामिल हैं या नहीं। यह सामान्य अलर्ट प्रदान करती थी, जिससे ये ज्यादा उपयोगी नहीं हुई।

नया टूल विकसित करने पर ध्यान

कंपनी अब ऐसे टूल पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, जो यूजर्स को उनके अकाउंट्स और व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा में मदद करने के लिए स्पष्ट और अधिक व्यावहारिक उपाय प्रदान करते हैं। गूगल ने स्पष्ट किया है कि इस फीचर को बंद करने का मतलब ऑनलाइन सुरक्षा से पीछे हटना नहीं है। वह डार्क वेब से जुड़े खतरों सहित ऑनलाइन खतरों से यूजर्स की सुरक्षा और निगरानी करना जारी रखेगी, लेकिन अब उसका ध्यान इसे बेहतर बनाने पर है।