गूगल ने पेश किया 'प्रिफर्ड सोर्सेज' फीचर, जानिए क्या है इसकी खासियत
लेखन बिश्वजीत कुमार
Aug 13, 2025
11:01 am
क्या है खबर?

गूगल ने अमेरिका और भारत में 'प्रिफर्ड सोर्सेज' नाम का नया फीचर शुरू किया है। इसके जरिए यूजर अपनी पसंदीदा न्यूज साइट या ब्लॉग चुन सकते हैं, ताकि सर्च के टॉप न्यूज सेक्शन में उनकी खबरें ज्यादा दिखें। किसी विषय की खोज करने पर टॉप न्यूज सेक्शन के पास एक 'स्टार' आइकन दिखाई देगा। इस आइकन पर टैप करके यूजर अपने पसंदीदा सोर्स जोड़ सकेंगे और उनका कंटेंट प्राथमिकता से देख पाएंगे।

 खासियत 

इस फीचर की खासियत क्या है? 

पसंदीदा सोर्स चुनने के बाद, सर्च रिजल्ट को रिफ्रेश करने पर चुने हुए स्रोतों की अधिक खबरें दिखेंगी। कुछ मामलों में टॉप न्यूज सेक्शन के नीचे 'फ्रॉम योर सोर्सेस' नाम का अलग सेक्शन भी नजर आएगा। यह फीचर यूजर्स को उनकी पसंद के मुताबिक जानकारी देता है, लेकिन साथ ही यह जोखिम भी है कि वे केवल सीमित विचारों वाली खबरें देख पाएंगे और अलग-अलग दृष्टिकोण से वंचित हो सकते हैं।

अन्य

फिलहाल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है यह फीचर

गूगल ने इस सुविधा को पहले सर्च लैब्स में प्रायोगिक रूप से उपलब्ध कराया था, जिसमें यूजर्स को ऑप्ट-इन करना पड़ता था। टेस्ट के दौरान, आधे से ज्यादा यूजर्स ने 4 या उससे अधिक पसंदीदा सोर्स चुने। अब कंपनी ने इसे अमेरिका और भारत के सभी यूजर्स के लिए, फिलहाल अंग्रेजी भाषा की खोज में, उपलब्ध कर दिया है। गूगल का मानना है कि यह फीचर यूजर्स को अपनी पसंद के अनुसार न्यूज कंटेंट देखने में मदद करेगा।