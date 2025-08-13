गूगल ने पेश किया 'प्रिफर्ड सोर्सेज' फीचर, जानिए क्या है इसकी खासियत

पसंदीदा सोर्स चुनने के बाद, सर्च रिजल्ट को रिफ्रेश करने पर चुने हुए स्रोतों की अधिक खबरें दिखेंगी। कुछ मामलों में टॉप न्यूज सेक्शन के नीचे 'फ्रॉम योर सोर्सेस' नाम का अलग सेक्शन भी नजर आएगा। यह फीचर यूजर्स को उनकी पसंद के मुताबिक जानकारी देता है, लेकिन साथ ही यह जोखिम भी है कि वे केवल सीमित विचारों वाली खबरें देख पाएंगे और अलग-अलग दृष्टिकोण से वंचित हो सकते हैं।

अन्य

फिलहाल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है यह फीचर

गूगल ने इस सुविधा को पहले सर्च लैब्स में प्रायोगिक रूप से उपलब्ध कराया था, जिसमें यूजर्स को ऑप्ट-इन करना पड़ता था। टेस्ट के दौरान, आधे से ज्यादा यूजर्स ने 4 या उससे अधिक पसंदीदा सोर्स चुने। अब कंपनी ने इसे अमेरिका और भारत के सभी यूजर्स के लिए, फिलहाल अंग्रेजी भाषा की खोज में, उपलब्ध कर दिया है। गूगल का मानना है कि यह फीचर यूजर्स को अपनी पसंद के अनुसार न्यूज कंटेंट देखने में मदद करेगा।