ऐपल ने एलन मस्क के OpenAI के प्रति पक्षपाती होने के दावों को किया खारिज

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:47 am Aug 13, 202508:47 am

क्या है खबर?

ऐपल ने एलन मस्क के उन दावों को खारिज कर दिया है, जिसमें मस्क ने कहा था कि ऐप रैंकिंग में ऐपल OpenAI के पक्ष में पक्षपात कर रही है। मस्क का आरोप है कि ऐप स्टोर में एक्स और xAI के ग्रोक ऐप को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि ChatGPT को अधिक बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने इसे अन्य AI कंपनियों के लिए शीर्ष स्थान पाना असंभव बताया और जल्द कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।