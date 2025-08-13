ऐपल ने एलन मस्क के OpenAI के प्रति पक्षपाती होने के दावों को किया खारिज
क्या है खबर?
ऐपल ने एलन मस्क के उन दावों को खारिज कर दिया है, जिसमें मस्क ने कहा था कि ऐप रैंकिंग में ऐपल OpenAI के पक्ष में पक्षपात कर रही है। मस्क का आरोप है कि ऐप स्टोर में एक्स और xAI के ग्रोक ऐप को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि ChatGPT को अधिक बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने इसे अन्य AI कंपनियों के लिए शीर्ष स्थान पाना असंभव बताया और जल्द कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
जवाब
ऐपल का जवाब और तर्क
ऐपल ने कहा है कि ऐप स्टोर को निष्पक्ष और पक्षपात-मुक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी ने बताया कि ऐप्स की रैंकिंग चार्ट, एल्गोरिथ्म, विशेषज्ञों की राय और उद्देश्यपूर्ण मानदंडों के आधार पर तय होती है। ऐपल ने यूजर्स को सुरक्षित खोज और डेवलपर्स को मूल्यवान अवसर देने पर जोर दिया। कंपनी ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में ऐप की दृश्यता बढ़ाने के लिए वह कंपनियों और डेवलपर्स का सहयोग करती है।
नाराजगी
मस्क की नाराजगी का कारण
मस्क का कहना है कि न्यूज चार्ट में एक्स के शीर्ष पर रहने और ग्रोक के बड़े अपडेट, जैसे ग्रोक 4 को मुफ्त करने के बावजूद, यह ऐप कुल मिलाकर केवल पांचवें और उत्पादकता में दूसरे स्थान तक ही पहुंच सका। इसके विपरीत, ChatGPT को ऐप स्टोर में स्पष्ट स्थान मिलने के कारण वह लगातार शीर्ष पर रहा। मस्क के मुताबिक यह अंतर ऐपल के पक्षपात का नतीजा है, जिससे उनकी कंपनी को बराबर का मौका नहीं मिल रहा।
विवाद
विवाद की पृष्ठभूमि और असर
सैम ऑल्टमैन और मस्क के बीच इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐपल की 'सुरक्षित' टिप्पणी, ग्रोक ऐप से जुड़े हालिया विवादों की तरफ इशारा करती है, जिनमें यहूदी-विरोधी कंटेंट और यौन-केंद्रित चैटबॉट फीचर्स के आरोप हैं। ऐप स्टोर के नियमों के हिसाब से ऐसे ऐप को आमतौर पर बढ़ावा नहीं दिया जाता। फिलहाल कानूनी खतरा सिर्फ बयान तक सीमित है, लेकिन विवाद जल्दी खत्म होने की उम्मीद नहीं है।