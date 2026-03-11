एंथ्रोपिक विवाद के बीच पेंटागन के साथ गूगल ने बढ़ाया AI सहयोग

पेंटागन के साथ गूगल ने बढ़ाया AI सहयोग

लेखन बिश्वजीत कुमार Mar 11, 2026

एंथ्रोपिक विवाद के बीच गूगल अब अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ अपने सहयोग को और बढ़ा रही है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह पेंटागन के एंटरप्राइज AI प्लेटफॉर्म GenAI.mil पर एक नया फीचर लाने जा रही है। इसके जरिए आम कर्मचारी और सैन्य अधिकारी अपने काम के लिए कस्टम AI एजेंट बना सकेंगे। गूगल का कहना है कि यह कदम मिलिट्री सिस्टम में AI तकनीक के इस्तेमाल को और आसान बनाने की दिशा में उठाया गया है।