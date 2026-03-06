AI के सैन्य उपयोग विवाद पर एंथ्रोपिक अमेरिकी रक्षा विभाग को अदालत में देगी चुनौती

अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने कहा है कि वह अमेरिकी रक्षा विभाग के उस फैसले को अदालत में चुनौती देगी, जिसमें कंपनी को 'सप्लाई चेन रिस्क' यानी आपूर्ति श्रृंखला जोखिम घोषित किया गया है। कंपनी के CEO डारियो अमोदेई ने कहा कि इस फैसले के बाद उनके पास कानूनी चुनौती देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यह मामला एंथ्रोपिक के AI मॉडल के सैन्य उपयोग को लेकर सरकार और कंपनी के बीच मतभेद से जुड़ा है।

वजह विवाद की मुख्य वजह क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक,, एंथ्रोपिक और रक्षा विभाग के बीच इस बात को लेकर मतभेद है कि कंपनी के AI मॉडल 'क्लाउड' का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। एंथ्रोपिक चाहता था कि उसकी तकनीक का उपयोग पूरी तरह स्वायत्त हथियारों या घरेलू निगरानी जैसे कामों में न किया जाए। हालांकि, रक्षा विभाग चाहता था कि एजेंसी को सभी वैध उद्देश्यों के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।

असर सप्लाई चेन रिस्क घोषित होने का असर एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क घोषित किए जाने के बाद रक्षा विभाग के कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने सैन्य प्रोजेक्ट्स में कंपनी के AI मॉडल का उपयोग न करें। आमतौर पर ऐसा लेबल उन कंपनियों या संगठनों को दिया जाता है, जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से जोखिम माना जाता है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि यह फैसला उसके दूसरे व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स पर सीधे असर नहीं डालेगा।

Advertisement