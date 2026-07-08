गूगल क्लाउड का AI मॉडल्स भारत में ही होस्ट करने का ऐलान टेक्नोलॉजी Jul 08, 2026

गूगल क्लाउड ने ऐलान किया है कि वह अपने सबसे नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स को भारत में ही होस्ट करना शुरू करेगा।

इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय यूजर्स और कंपनियों को एडवांस AI टूल्स तक तेज और सुरक्षित पहुंच प्रदान करना है। इसके साथ ही, स्थानीय डाटा नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) थॉमस कुरियन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने इस दौरान देश में एक नया इंजीनियरिंग हब बनाने की अपनी योजनाओं का भी जिक्र किया।