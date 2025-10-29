गूगल असिस्टेंट ने एक महिला के जॉब इंटरव्यू के दौरान व्यवधान पैदा कर दिया (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल असिस्टेंट ने तोड़ा महिला के नौकरी पाने का सपना, जानिए ऐसा क्या हुआ

क्या है खबर?

गूगल असिस्टेंट ने साक्षात्कार के बीच में हस्तक्षेप कर एक महिला का अच्छी नौकरी पाने का सपना चकनाचूर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब महिला हायरिंग मैनेजर के साथ जूम कॉल पर थी, जिससे दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। रेडिट पोस्ट पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया, जिस पर लोग महिला से सहानुभूति जता रहे हैं, जबकि कुछ इस पर मजाकिया टिप्पणी कर रहे हैं।