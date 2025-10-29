LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / गूगल असिस्टेंट ने तोड़ा महिला के नौकरी पाने का सपना, जानिए ऐसा क्या हुआ 
गूगल असिस्टेंट ने तोड़ा महिला के नौकरी पाने का सपना, जानिए ऐसा क्या हुआ 
गूगल असिस्टेंट ने एक महिला के जॉब इंटरव्यू के दौरान व्यवधान पैदा कर दिया (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल असिस्टेंट ने तोड़ा महिला के नौकरी पाने का सपना, जानिए ऐसा क्या हुआ 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 29, 2025
07:12 pm
क्या है खबर?

गूगल असिस्टेंट ने साक्षात्कार के बीच में हस्तक्षेप कर एक महिला का अच्छी नौकरी पाने का सपना चकनाचूर कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब महिला हायरिंग मैनेजर के साथ जूम कॉल पर थी, जिससे दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। रेडिट पोस्ट पर यह मामला तेजी से वायरल हो गया, जिस पर लोग महिला से सहानुभूति जता रहे हैं, जबकि कुछ इस पर मजाकिया टिप्पणी कर रहे हैं।

मामला 

क्या हुआ था साक्षात्कार के दौरान?

R/वुमेनइनटेक सबरेडिट पर साझा की गई पोस्ट में यूजर ticketsstardom_4l ने बताया कि कैसे एक जूम इंटरव्यू के दौरान उसके फोन का वॉयस असिस्टेंट अचानक से एक्टिव हो गया। उसने लिखा, "मुझे एक ऐसी नौकरी के लिए जूम इंटरव्यू देना था, जो मैं सचमुच पाना चाहती थी।" महिला ने आगे बताया कि अचानक से उनके फोन का गूगल असिस्टेंट अपने आप सक्रिय हो गया और एक विकिपीडिया लेख जोर से पढ़ने लगा।

उपाय 

आवाज बंद करने के लिए किए कई प्रयास 

पीड़ित महिला ने बताया कि उसने फोन को म्यूट करने की बहुत कोशिश की, आवाज दबाने के लिए उसे सोफे के कुशन के नीचे दबा दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। उन्होंने लिखा, "मेरा दिमाग बंद हो गया, मेरा ध्यान पूरी तरह से भटक गया और बाकी इंटरव्यू में मैं बस हकलाती रही और घबराती रही।" इसको लेकर एक यूजर ने लिखा है, "आप साक्षात्कार में असफल नहीं हुए। गूगल असिस्टेंट ने आपको असफल किया।"