गूगल और ऐपल की नई साझेदारी, एंड्रॉयड और आईफोन के बीच डाटा शेयर करना होगा आसान 

फीचर

iOS 26 में भी मिल सकता है नया फीचर

इस नए फीचर के iOS 26 के डेवलपर बीटा में आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल फोन बदलते समय यूजर्स को डाटा ट्रांसफर के लिए अलग-अलग ऐप का सहारा लेना पड़ता है। गूगल के पास 'स्विच टू एंड्रॉयड' और ऐपल के पास 'स्विच टू iOS' ऐप मौजूद हैं। इनसे सीमित डाटा ही भेजा जा सकता है, जिससे कई यूजर्स को पूरी सुविधा नहीं मिलती। आगामी फीचर यूजर्स के इस परेशानी को बहुत हद तक कम करेगा।