गूगल और ऐपल की नई साझेदारी, एंड्रॉयड और आईफोन के बीच डाटा शेयर करना होगा आसान
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी गूगल और ऐपल यूजर्स के लिए डाटा शेयरिंग आसान बनाने की योजना पर काम कर रही हैं। 9टू5 गूगल की रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही एंड्रॉयड स्मार्टफोन और आईफोन में ऐसे फीचर्स मिलेंगे, जिससे दोनों डिवाइस के बीच डाटा शेयड करना काफी आसान हो जाएगा। अब तक दोनों कंपनियां अलग रास्ते पर चलती रही हैं, लेकिन एंड्रॉयड कैनरी के नए बिल्ड ने आपसी सहयोग की नई उम्मीद दिखाई है।
फीचर
iOS 26 में भी मिल सकता है नया फीचर
इस नए फीचर के iOS 26 के डेवलपर बीटा में आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल फोन बदलते समय यूजर्स को डाटा ट्रांसफर के लिए अलग-अलग ऐप का सहारा लेना पड़ता है। गूगल के पास 'स्विच टू एंड्रॉयड' और ऐपल के पास 'स्विच टू iOS' ऐप मौजूद हैं। इनसे सीमित डाटा ही भेजा जा सकता है, जिससे कई यूजर्स को पूरी सुविधा नहीं मिलती। आगामी फीचर यूजर्स के इस परेशानी को बहुत हद तक कम करेगा।
पुष्टि
गूगल ने की पुष्टि
गूगल के एक प्रतिनिधि ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि की है और कहा है कि 9टू5 गूगल की रिपोर्ट सही है। जानकारी के मुताबिक, एंड्रॉयड कैनरी अभी शुरुआती दौर में है और कंपनी ने यह नहीं बताया कि डाटा ट्रांसफर किस तरह से काम करेगा। ऐसे में डेवलपर बीटा से लेकर अंतिम लॉन्च तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यूजर्स को असली फायदा तभी पता चलेगा जब यह फीचर सभी फोन में पहुंचेगा।