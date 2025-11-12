गूगल पर जेमिनी AI टूल से यूजर्स की जासूसी का आरोप, दर्ज हुआ मामला

बदलाव

जेमिनी को ऐप्स के लिए ऑटोमैटिक कर दिया चालू

जेमिनी पर यूजर्स की निगरानी करने को लेकर मंगलवार देर रात कैलिफोर्निया में सैन जोस की संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया गया। शिकायत में बताया गया कि पहले जीमेल, चैट और मीट के यूजर्स को गूगल के AI प्रोग्राम को चालू करने का विकल्प दिया जाता था, लेकिन अक्टूबर में गुप्त रूप से इन ऐप्स के लिए जेमिनी को चालू कर दिया। इससे वह यूजर्स की जानकारी या सहमति के बिना निजी डाटा एकत्र करने में सक्षम हो गई।